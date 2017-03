Edomex puede elegir uso de fuerza pública

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por mayoría de seis votos la validez de los artículos 16 y 39 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.

El primero determina que será el mando responsable del operativo el que determine hacer uso de la fuerza, y el segundo prevé la determinación en reglamento de planes, estrategias y programas para actuar frente a manifestaciones públicas.

Asimismo determinó, por seis votos en favor, la invalidez del Artículo 14, que dispone que las autoridades podrán usar la fuerza para el control de disturbios y así restablecer el orden y la paz sociales.

El pleno de la SCJN también desestimó el Artículo 15, porque sólo alcanzó cinco de 11 votos, que permite el uso de la fuerza cuando en asamblea se usen amenazas para intimidar y obligar a la autoridad a resolver en determinado sentido.

Cabe recordar que diversos artículos de esta ley fueron impugnados por las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Estado de México, así como por diputados del Congreso mexiquense.

Luego de siete sesiones y casi un mes discutiendo este asunto, el Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de la parte normativa del Artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, el cual señala que “la fuerza podrá usarse como primera opción”.

Lo anterior porque la fuerza, bajo ninguna concepción democrática y basada en los derechos del hombre, puede ser concebida como la primera opción a la que pueden recurrir los agentes del orden público en el desempeño de sus funciones.

En sesión previa, la SCJN sobreseyó la acción de inconstitucionalidad que interpusieron diputados del Estado de México contra la ley, pues consideró que constituían una mayoría parlamentaria facultada para derogar, modificar o reformar la norma impugnada.

VALIDAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 39 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL EDOMEX

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al continuar con el estudio de las acciones de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, resolvió que el artículo 39 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México no es inconstitucional, pues el hecho de que el legislador haya considerado que los planes, estrategias y programas para actuar frente a las reuniones o manifestaciones, se determinen conforme al reglamento respectivo, únicamente tiende a proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, ya que tales cuestiones se concretan a establecer el cómo debe de procederse en tales casos.

Siendo que, por la propia naturaleza de los reglamentos, es adecuado que sean en tales ordenamientos donde se desarrollen normativamente los planes, estrategias y programas concretos de actuación para el caso de las reuniones o manifestaciones, pues es ahí en donde se puede contener tal grado de especificación jurídica para el cumplimiento de los mandatos preestablecidos en una ley formal y material -en donde se prevén situaciones generales, hipotéticas y abstractas-.

Por otra parte, la SCJN determinó que el artículo 16 de la citada ley, no resulta inconstitucional, ya que con independencia de que en dicho artículo no se encuentre expresamente definido qué debe entenderse por manifestaciones o reuniones “violentas o ilegales”, lo cierto es que la determinación de en qué caso tales asambleas podrán considerarse como ilegales o violentas, no es indiscriminada ni arbitraria, pues debe interpretarse de manera sistemática con los principios generales que se derivan de la misma ley, en consonancia con lo establecido por el segundo párrafo de su artículo 1, que ordena que esa interpretación debe realizarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

Asimismo, la SCJN desestimó la acción de inconstitucionalidad en torno a los artículos 14 y 15 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, los cuales se refieren al uso de la fuerza en el contexto de las asambleas y manifestaciones. Ello, en tanto que no se alcanzó la votación necesaria -esto es, de al menos ocho votos de los ministros-, para declarar la inconstitucionalidad de los referidos preceptos normativos.