Edomex inicia programa de recuperación de ahorro para el retiro

EL gobernador Eruviel Ávila Villegas y el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, iniciaron el Programa de Recuperación de tu Ahorro para el Retiro, que beneficiará a 350 mil adultos mayores mexiquenses de 65 años o más, que cotizaron en alguna Afore durante su etapa productiva desde 1992 y no sabían que habían generado ese ahorro, monto que asciende en conjunto a cerca de 5 mil millones de pesos.

“Vamos a hacer una gran cruzada para que esos recursos no se queden en el banco, mejor vayan a la cuenta bancaria. Nuestros vecinos lo necesitan, lo puedan disfrutar, lo puedan ahorrar, se puedan ir de viaje, puedan apoyar al hijo, al nieto, que sé yo.

“Son recursos que ustedes ahorraron durante muchísimo años. Y reitero, me pongo a sus órdenes para que incondicionalmente, sin pedir nada a cambio de ningún tipo, ni político, ni económico, poderles apoyar, poderles acompañar y poder concretar el hecho de que ustedes reciban estos beneficios sociales, este beneficio este ahorro para el retiro”, expresó

En el Auditorio Magno de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), y en presencia del director general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, el gobernador Eruviel Ávila se comprometió a realizar, desde la Secretaría de Salud estatal, una difusión en las Clínicas de Atención Geriátrica, en las Casas del Adulto Mayor para acercar la información a los beneficiarios de este programa.

En presencia de abuelitas y abuelitos de este municipio, el titular del Ejecutivo estatal, detalló que en el Edomex se han llevado a cabo otras acciones en apoyo a los adultos mayores, como la construcción de 14 clínicas geriátricas y la realización de más de 11 mil cirugías, entre las que destacan de cataratas.

Asimismo, afirmó que en la entidad se da una atención integral al adulto mayor, con programas que los ayudan a poner en orden sus papeles como los juicios de usucapión, que les dan certeza jurídica sobre sus bienes al obtener sus escrituras; también, dijo, si tienen problemas con sus actas de nacimiento o las requieren para sus trámites, se les pueden expedir gratuitamente.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, lamentó que haya quienes apenas se dan cuenta del intenso trabajo que llevan a cabo los gobiernos federal, estatal y municipales, con la entrega de programas sociales, pues dijo, estos beneficios se otorgan desde hace muchos años, y nada tienen que ver con la coyuntura electoral.

“En el Estado de México se trabaja diario, todos los días; no reconoce temporalidad, no reconoce fines de semana, no reconoce períodos. Hay gente que le gustaría pensar que es apenas ahorita que estamos trabajando y no se da cuenta que en el Estado de México llevamos años trabajando de manera coordinada para ayudarle a los mexiquenses”, aseveró.

En este evento, en el que se entregaron tres oficios de recuperación de ahorro para el retiro, el funcionario federal destacó el apoyo permanente del gobernador Eruviel Ávila Villegas, como la devolución de sus ahorros a más de 350 mil abuelitos mexiquenses, y otros programas en los que el Edomex ha sido de las primeras entidades en ponerlos en marcha, como el de certificar el primer grado de jardín de niños en las guarderías del IMSS, la apertura de dos mil comedores comunitarios, y la certificación de nivel primaria y secundaria de 200 mil adultos.

DESTACA ERUVIEL ÁVILA AVANCES DEL EDOMEX

En el encuentro, el gobernador Eruviel Ávila Villegas dio a conocer avances que el Estado de México ha tenido en materia de educación y desarrollo social, como la incorporación de más de 660 mil alumnos al sistema educativo, lo que significa que 85 de cada 100 mexiquenses no tienen rezago educativo; y hoy tres de cada cuatro jóvenes estudian su preparatoria, lo que hizo que la cobertura haya pasado de 64% a 75%, de acuerdo con el Coneval.

En materia de desarrollo social, destacó las más de 300 mil acciones de mejoramiento a la vivienda que se han realizado en el Edomex, como la colocación de piso firme, techo firme y la construcción de cuartos adicionales.