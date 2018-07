Echaremos abajo la multa: Horacio Duarte

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte, confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valorará los elementos jurídicos respecto de la multa impuesta por el fideicomiso de ayuda a damnificados y les concederá la razón en el tema.

Detalló en entrevista que “nosotros confiamos plenamente en que el tribunal nos va a dar la razón porque esta es una definición jurídica, más allá de las declaraciones mediáticas”.

Asimismo, enfatizó que “Nosotros no vamos a presionar al tribunal para que lo resuelva, nosotros confiamos en que el tribunal va actuar con mucha responsabilidad, que no va a generar incertidumbre”.

En ese sentido, agregó que “si jurídicamente es, la tenemos absolutamente ganada; porque Morena es una persona moral distinta a un fideicomiso privado”.

Explicó que en los fideicomisos el representante legal es la fiduciaria.

“Se llama Banca Afirme, el comité formalmente no tiene personalidad jurídica y Morena, al no ser dueño del fideicomiso, pues no podemos ordenar suspender nada de lo cual no somos dueños”, añade.

Por lo que en la impugnación presentada al TEPJF, “lo que estamos pidiendo es que revoque de manera absoluta el acuerdo del INE porque toda la argumentación del INE está construida sobre un tema: si Morena es dueña o no del fideicomiso”.

En este sentido reiteró que “sostenemos que hay una mala interpretación. Consultamos desde el inicio del tema de los sismos que era nuestra intención dar el recurso de Morena a los damnificados. El propio INE lo negó; dijo que esa no era una vía legal”.

Ante esto se constituyó la señalada “herramienta que diversos militantes se constituyeran en un mecanismo privado para ayudar a los damnificados”, puntualizó.