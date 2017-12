Ebrard no busca cargos ni candidaturas: AMLO

Mancera señala que con el ex Jefe de Gobierno no hay nada pendiente

El precandidato a la presidencia de la República para 2018 por la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ya habló con Marcelo Ebrard y acordaron que trabajará en la organización de la defensa del voto de Morena en el 2018, pero no tendrá cargos ni candidaturas.

“No va a tener ahora una responsabilidad mayor porque él (Marcelo Ebrard) está viajando, pero ya hablé con él, platiqué con él y quedamos en que va a ayudar en esta campaña, lo que pueda, sobre todo nos va a ayudar, y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito, a cuidar los votos para que no haya fraude electoral”, señaló.

“No anda él buscando cargos, no anda buscando candidaturas, él me lo dijo y lo que quiere es ayudar para que no nos roben la elección y son bienvenidos todos los que quieran ayudar con ese propósito”, detalló el tabasqueño.

Por su parte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, evitó opinar sobre la reaparición de su antecesor.

“Nosotros no tenemos nada pendiente, ya lo hemos comentado antes, pero no, no tenemos nada pendiente”, afirmó.