Ebrard en desacuerdo con límites, por parte de EU, a otorgamiento de asilo

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, expresó el desacuerdo del gobierno de México con la nueva medida anunciada por Estados Unidos para limitar el otorgamiento de asilo.

En conferencia de prensa, el canciller refirió que la disposición de Washington no afectará a México, que mantendrá su política en pro del refugio a quienes temen por su vida en sus países de origen.

Subrayó que” este país no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución”.

Estados Unidos anunció que este martes comenzará a aplicar una regulación migratoria que impedirá a solicitantes de asilo que crucen la frontera con México ser elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en un tercer país.

Al leer la postura de México sobre los procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo anunciados por el gobierno de Donald Trump, Ebrard denunció que la medida se tomó de forma unilateral, en el ámbito de la jurisdicción de Estados Unidos, y descartó que afecte a ciudadanos mexicanos.

Dejó claro que “México mantendrá su política de asilo y refugio como marca la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, nuestra Constitución, los instrumentos internacionales de los que México es parte, así como la tradición histórica de nuestro país”.

El canciller apunto que el gobierno de México se mantendrá atento a las implicaciones que la decisión de Estados Unidos podría conllevar para solicitantes de asilo de otros países que ingresen a esa nación por la frontera sur o norte.

En ese sentido, indicó que se prestará especial atención para que se respete el principio de no devolución reconocido por el derecho internacional vigente.

Reiteró el respeto del país por los derechos de todas las personas, así como a sus compromisos internacionales en materia de asilo y refugio político.

Planteó que con las nuevas reglas, en Estados Unidos, que limitan el asilo, México no se convierte en un tercer país seguro, lo que implicaría que desde territorio nacional se tramite esta protección para un extranjero en Estados Unidos, lo cual, puntualizó, “no va a ocurrir con esta norma”.

Explicó que el tercer país seguro es el caso de Canadá, donde, desde ese país, algún extranjero hace el trámite para ingresar en esa calidad a Estados Unidos, que determina si la acepta o no.

Para que México sea un tercer país seguro, detalló, tendría que aprobarlo el Congreso de la Unión, adelantando que este martes se reunirá con diputados y senadores a propia solicitud.

Más adelante, dijo que hasta ahora no hay reportes de mexicanos deportados del país del norte en el marco de las redadas lanzadas por el gobierno de Trump.

Expuso que la detención, el viernes pasado, de 20 indocumentados en San Diego, California, no fue producto de las redadas que aplica el gobierno estadounidense.

“Del reporte que tengo el día de hoy, hasta esta hora, no tenemos un incremento del número de mexicanas o mexicanos detenidos en Estados Unidos ni tampoco en el de deportados o repatriados, pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días”.

Informó que se comunicó con los representantes de 50 consulados de México, así como con la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, quienes le indicaron que el equipo jurídico para defender a los connacionales está instalado, incluidos los consulados móviles.

Además, no descartó que esta semana se comunique con el secretario de Estado, Mike Pompeo, o viaje a la Unión Americana para tratar el tema, aunque todo dependerá de las agendas mutuas.

Dijo que, en tanto, coordina desde el puesto de mando las acciones jurídicas que se puedan emprender y que este lunes viajó para allá el consultor jurídico y la dirección de protección consular y de protección de mexicanos en el exterior.

“Estamos listos para defender a las y los mexicanos en Estados Unidos y sus derechos”, subrayó el canciller.

AMLO ATENTO A EVENTUAL DEPORTACIÓN DE CONNACIONALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que si bien no ha habido mexicanos deportados por las redadas de Estados Unidos contra migrantes indocumentados, su gobierno está pendiente para apoyar a en caso de que se dieran retornos forzados al país.

“Estamos pendientes, apoyándolos, y en caso de que se diera esa deportación estaríamos dándoles soluciones y alternativas”, dijo en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional.

Ello, luego de señalar que alrededor de mil 800 migrantes mexicanos estarían en ese riesgo.

Por otra parte, López Obrador descartó el envío de nota diplomática al gobierno de Estados Unidos como parte de las acciones en apoyo a migrantes mexicanos por las redadas.

REDADAS OFENSA A MIGRANTES DEL MUNDO: MENCHÚ

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, afirmó que se debe ser enérgico para defender los derechos humanos y que las redadas en Estados Unidos son una ofensa a los migrantes del mundo.

“Debemos ser más enérgicos porque es una ofensa a todos los migrantes del mundo; lo que pasa aquí en América se puede replicar en otras partes del mundo”, expresó, en declaraciones a la prensa, en el Senado de la República.

Agregó que las redadas “no son buenas noticias porque es confinar a los jóvenes; es confinar a las madres; es humillar; digamos, ¿quiénes somos nosotros para pensar que el mundo nos pertenece y a los demás no les pertenece?”.

Menchú opinó que se tienen que condenar esas situaciones y tomar acciones, ya que hay muchas iniciativas que se pueden hacer en defensa de los migrantes porque no sólo son Centroamérica o América del Sur, o México, sino que es en todo el mundo.

“México es el que está en el número uno, pero lo que pasa aquí nos repercute a todo el continente y a todo el mundo”, señaló luego de ofrecer una conferencia magistral en el Senado, en el marco de la firma de un convenio entre la soberanía y la Fundación Menchú Tum Hacia una Cultura de Paz.

A preguntársele su opinión sobre el hecho de que el gobierno de México tiene elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país, dijo que se pueden hacer muchas cosas con las autoridades.

“Pienso que se podría hacer algo en cuanto acompañar algunos procesos; el tema aquí es que una sola persona, una institución, no puede hacer si no están mancomunadamente haciendo un esfuerzo”, expresó.

Menchú señaló que se tienen que clasificar los problemas que hay en materia de migración entre la frontera de México con Centroamérica, sobre todo de Guatemala y Honduras, para combatir las bandas de crimen organizado y el abuso a los migrantes.

“Es cierto también lo de las fronteras abiertas, pues existe mucha migración de mafias corporativas, de impunidad, de corrupción y de muchos otros temas, sobre todo lo que conocemos en el área de Guatemala y Honduras, pero sí hay que clasificar una agenda”, afirmó.

Confió en que la presencia de los premios Nobel, en septiembre próximo, en el sureste mexicano sirva para levantar los temas importantes y que tengan un impacto mundial.

Menchú apuntó que los países de origen de la migración tienen que hacer algo, toda vez que, precisó, la desventaja de la anarquía global en algunos países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, “realmente complica la situación porque sabemos que hay violencia y crimen organizado”.

Finalmente, añadió que irá a Chiapas, donde se entrevistará con el gobernador Rutilio Escandón, y que se planteará el tema de una solución al problema de los migrantes.