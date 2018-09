Ebrard y Rosalinda Bueso se reúnen en secreto con embajadores de Latinoamérica

Por segunda ocasión en menos de 10 días, Marcelo Ebrard Casaubón se reunió con embajadores de Latinoamérica y el Caribe, esta vez en privado en el Club de Banqueros en el centro de la CDMX, el 7 de septiembre, acompañado de su esposa Rosalinda Bueso, en un acto de protocolo diplomático.

Se pidió discreción a los presentes, ya que no se daría a conocer a los medios de comunicación, sin embargo, no dejó de sorprender la presencia de la señora Bueso, esposa del próximo Canciller y ex embajadora de Honduras en México.

No hubo justificación protocolaria, ya que los diplomáticos no fueron convocados con sus cónyuges, ni a un encuentro social, sino a un almuerzo de trabajo.

Fuentes diplomáticas indicaron que la única razón válida para justificar la participación de la exembajadora sería por posibilidad de ser nombrada asesora para asuntos latinoamericanos del futuro SRE de México, aprovechando la experiencia que tuvo como embajadora de Honduras.

Ebrard se abstuvo de difundir el encuentro, en la Casa de Transición, y no se dijo ni una palabra, contrario a la amplia difusión de reuniones con ministros, embajadores y representantes diplomáticos acuden a reunirse con el presidente electo.

La comida secreta entre Ebrard y los diplomáticos de América Latina y el Caribe ocurrió nueve días después de la reunión con AMLO, lo cual parece un exceso, comparado con el trato a países como Alemania, Francia, España, Inglaterra, India, Israel y otros países relevantes.

En su cuenta oficial de twitter @m_ebrard el 29 agosto difundió la reunión de embajadores de América Latina y el Caribe con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

El 4 de septiembre con los representantes de Arabia Saudita , Argelia , Egipto , Jordania ,Kuwait, Líbano , Marruecos y Palestina, en la residencia de Ahmed Hatem Barghash Almenhali embajador de Emiratos Árabes Unidos en México.

E 10 de septiembre publicó: El Presidente Electo recibió al embajador de la Federación de Rusia Victor K Koronelli y al Nuncio Apostólico de la Santa Sede , Franco Coppola . En ambos casos hubo cordialidad y se esperan resultados positivos para México en el futuro próximo.

De la reunión del 7 de septiembre no difundió información alguna, ni de la presencia de Rosalinda Bueso en actividades diplomáticas en el equipo de transición de López Obrador.

twitter: @HugoPaezOficial blog: http://hugorenepaez.blogspot.mx

facebook: https://www.facebook.com/hugopaezopinion