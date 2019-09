Durazo: Claro mapa delincuencial en el país

Tras establecer que se tiene claro el mapa delincuencial en el país, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que en 50 municipios se ha detectado colusión entre policías y el crimen organizado.

“Trabajo de inteligencia nos permite llegar a esa conclusión.

“Tenemos muy claro el mapa de criminalidad en el país, así es que estamos trabajando; no voy a citar específicamente a ningún municipio; estamos hablando de 50 municipios que tendrían carácter prioritario”, refirió el titular de la SSPC.

Ello, al ser abordado a su salida de la Cámara de Diputados, donde sostuvo una reunión, a puerta cerrada, con legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por otra parte, Durazo aseveró que la Guardia Nacional (GN), aún en su eficacia y dimensión, será “insuficiente” para atender los temas de seguridad si los estados y municipios no hacen la parte que les corresponde.

El funcionario federal aclaró que “no se trata de tirarnos la bolita unos a otros”, sino de que el problema es de tal dimensión que se debe enfrentar de manera unida, coordinada, “pero cada instancia haciendo la parte que le corresponde”.

Remarcó que, en estos momentos, la prioridad que no se puede perder de vista por parte del Gobierno de la República es la construcción de la Guardia Nacional “y ahí están destinados todos nuestros esfuerzos”.

Dijo que se mantiene vigente la propuesta para que instituciones policiales puedan realizar labores de investigación porque agilizaría el proceso de construcción de cada uno de los casos.

“En los países donde hay mejor seguridad, la policía tiene una capacidad de investigación amplia; arma los casos; encuentra a los presuntos responsables; entrega los elementos al Ministerio Público; revisa el orden de la investigación y presenta ante el juez la denuncia correspondiente”, hizo notar.

Durazo agregó que en México, donde hay 6 mil 500 ministerios públicos, el ya citado tipo de procedimientos “ayudarían mucho” porque es una cifra realmente baja para investigar 32 millones de delitos que se presentan en el país; “esa es la realidad”, acotó.

CONSIGNADOS POR ‘HUACHICOLEO’ TRES MARINOS

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso a disposición de las autoridades correspondientes a tres de sus elementos luego de que fueran sorprendidos cuando trataron de sustraer combustible de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, en un vehículo oficial.

Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una revisión al vehículo institucional en el que viajaban los tres efectivos navales y encontraron varios bidones con combustible presuntamente sustraído de la refinería “Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, de los cuales no pudieron comprobar su procedencia legal.

El mando de la Décimo Segunda Zona Naval con sede en ese puerto puso a los elementos a disposición de las autoridades competentes por actos contrarios al cumplimiento de sus deberes, a fin de que se determine su responsabilidad en los hechos.

La Semar subrayó que en todos los casos en los que personal naval sea probable responsable de actividades delictivas actuará con estricto apego a la ley, poniéndolos a disposición de las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia.