Durante años Barbosa trabajó en contra del PRD: Barrales

Alejandra Barrales, presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que Miguel Barbosa le ha hecho mucho daño al partido y esa fue la razón primordial para su remoción como coordinador del Grupo Parlamentario del sol azteca en el Senado de la República.

“Se ha tratado de hacer que parezca que fue derivado sólo de una declaración, sólo del hecho de haber externado sus preferencias políticas y de haber señalado que su objetivo es de trabajar para convencer a los perredistas de que esa era la ruta del partido, debiera ser”.

“Esta no es la única razón, a Miguel Barbosa le hemos venido reclamando desde diferentes espacios, cuando estuve como senadora en activo, pero otros compañeros más el hecho, de no cuidar la unidad de nuestro grupo parlamentario, el hecho de no sólo permitir que los otros compañeros empezaran a abandonar el partido, sino incluso lo hemos señalado, lo hemos acusado de promover la salida de esos compañeros”, dijo la presidenta nacional del PRD.

Durante “años” Miguel Barbosa trabajó en contra del PRD, destacó Alejandra Barrales. En un principio no se hubiera atrevido a afirmar en eso, pero se percataba que pasaban estas acciones por parte del legislador que le hacían daño al partido, “nos hacían daño como fracción, pero no veía todavía un tema tan dirigido, tan calculado.

“La gota que derramó el vaso fueron estas afirmaciones, estas declaraciones, en donde más que abrir una preferencia política, lo que pones en riesgo es todo lo que implica el peso, el poder que tienes en una coordinación”.