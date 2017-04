Dos funcionarios más vinculados a proceso de peculado en gobierno de César Duarte: Ricardo Yáñez y Gerardo Villegas

Dos ex funcionarios del ex Gobernador César Duarte fueron vinculados a proceso por el delito de peculado.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos Alexis Ornelas, dictó auto de vinculación a proceso a Ricardo Yáñez Herrera, ex comisionado Estatal de Vivienda y ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, así como a Gerardo Villegas, ex director general de Administración de la Secretaría de Hacienda, a quienes se les acusa de haber desviado 246 millones de pesos del erario.

El resolutivo emitido la madrugada de este día por Alexis Ornelas, Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, fue causa de la acumulación de pruebas dadas por los Agentes del Ministerio Público que demuestran los ilícitos de los dos señalados, según el comunicado compartido por la dependencia.