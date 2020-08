“Dije que no me pondría “tapabocas”, no “cubrebocas”, si acababa corrupción”

El Presidente López Obrador dijo que si se pone el cubrebocas, a veces, no es que significa que ya no haya corrupción, que cuando prometió no hacerlo expresó que dijo “tapabocas”.

Expresó que sobre el tapabocas lo han malinterpretado, y que él se quía por las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell.

Si la Secretaría de Salud lo deciden sí lo usaría, añadió.

Agregó que lo han recomendado para sitios cerrados.

Aseguró que desde mucho tiempo lo han recomendado para cuestiones sanitarias.

Si afirman que es indispensable que use el cubrebocas, lo voy a hacer.

‘PESE A CASOS Y MUERTOS, COVID-19, A LA BAJA’

El Presidente descartó cambiar la estrategia sobre la pandemia de Covid-19.

“Creo que vamos bien. De acuerdo al informe que tenemos está perdiendo fuerza, no hay rebrotes, la gente está saliendo cada vez más”, agregó.

Al decir que no hay rebrotes dio varios golpes al atril.

Se le insistió que todos los días hay muchos contagios y que eso no puede ser que la pandemia está a la baja.

Insistió en que sí porque eso es lo que dice López-Gatell y él confía en el subsecretario de Salud porque son profesionales.