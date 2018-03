Difunde Javier Lozano ‘las nuevas mentiras de Ricardo Anaya’

Javier Lozano, vocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade, difunde nuevamente un video en redes sociales en donde evidencia y cuestiona los malos manejos de Ricardo Anaya Cortés, abanderado presidencial de Por México al Frente, en la compra de la nave industrial en Querétaro.

La grabación, con el título de ‘¿Será lo de Anaya un lavado de moches?’, Lozano expresa “Vamos a ver nuevas mentiras de Ricardo Anaya en relación con la venta de su nave industrial por 54 millones de pesos, y esto es sobre su propia explicación”,

El vocero de Meade le lanza diversas preguntas a Anaya.

“A ver, no tan rápido, habla de tres fuentes de financiamiento, crédito hipotecario, de Banamex, ¿Cuál crédito hipotecario? ¿Cuándo lo contrataste? ¿Por qué cantidad? ¿Ya lo pagaste? ¿O cuánto debes? Luego hablas de un crédito del propio parque industrial, no, eso se llama vender fiado, porque el parque industrial es tu compadre Manuel Barreiro, y luego hablas de ahorros, ¿ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, ¿tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta? Tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción, que como dice el propio avalúo que tú muestras de casi 30 millones de pesos. No, no salen las cuentas”.

El video de Lozano finaliza al preguntarle a Anaya que la operación de 54 mdp “¿probablemente provengan de los moches de los mochos o de alguna otra corruptela?”.

Posteriormente le pide a su compadre Manuel Barreiro, “porque por lo visto le debe muchos favores a Anaya, que le ayude a lavar esta cantidad para llegar finalmente a sus manos y que ahora presume pagar impuestos, pues claro, pagando impuestos es como se lava el dinero”, sentenció.