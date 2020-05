‘Difícilmente tengo para comer’: Fox

El ex presidente Vicente Fox negó haberse ido “dos o tres veces más rico de como llegó” a la primera magistratura del país.

En ese tenor, aseveró que difícilmente tiene para comer y que vive prácticamente al día.

“Ahorita, difícilmente tengo para comer; yo no le he robado un centavo a nadie; yo he hecho mi patrimonio con trabajo; sí con una herencia de mi padre, que me heredó bienes aquí en el rancho.

“Yo vivo prácticamente al día; todo mi dinero lo he metido a las fundaciones, todo el dinero que he ganado, con conferencias que he dado, que llegué a cobrar hasta 200 mil dólares en algunas conferencias, como cobran hoy los Obama o cobran los Clinton.

“Afortunadamente tuve esa ventaja; cada centavo de ese ingreso lo doné a las fundaciones”, refirió Fox en entrevista con CNN, la cual hizo que aflorara el sarcasmo de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), y de usuarios de redes sociales.

Estos últimos “armaron una coperacha” para enviarle una despensa al ex Presidente de la República.

Mientras, Fernández Noroña dijo sentir una gran tristeza por su situación.

“Caray, ya me dio una tristeza enorme. Deberíamos hacer una cooperación para apoyar a ese pobre hombre @VicenteFoxQue. ¿Y si le pide algo a sus hijastros que robaron a manos llenas durante su gobierno? O el mismo, robó en serio, a menos que ya tenga Alzheimer”, tuiteó el diputado petista.