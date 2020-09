Diferencias no deben motivo de ruptura: Sánchez Cordero a gobernadores

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que las diferencias no deben motivo para la ruptura y el distanciamiento político.

“Siempre he estado convencida, y así lo he expresado, de que las diferencias no son motivo para la ruptura y el distanciamiento político.

“Y lo sostengo, incluso, ahora con mayor vehemencia”, dijo Sánchez Cordero en el marco de una reunión virtual entre gobernadores y funcionarios federales en la que se abordó el tema de la pandemia de coronavirus.

En el encuentro a distancia, la titular de la Segob apuntó que “nunca las diferencias ni el disenso naturales en toda democracia moderna serán razones para un alejamiento entre el gobierno y los diversos actores políticos u órdenes de gobierno”.

Y que el gobierno federal no quiere ejercer, “ni remotamente”, la discusión de los asuntos públicos.

“Algo que debe quedar muy claro es que en este gobierno no queremos ejercer, ni remotamente, el monopolio de la discusión de los asuntos públicos porque somos absolutamente respetuosos de los derechos de toda y de todos, particularmente de las libertades más básicas”, puntualizó Sánchez Cordero.

Así las cosas, la titular de la Segob se dijo convencida de que el futuro puede ser mejor si se hacen a un lado las diferencias para construir un escenario para el diálogo, el consenso, la propuesta, los acuerdos, “y así encontrar el camino que haga de México el país que merecen sus habitantes”.