Detenidos por caso LeBarón son ‘chivos expiatorios’, dicen sus familiares

Como “chivos expiatorios” fueron calificados Manuel Hernández y su hermano Mario, detenidos por el homicidio de los nueve integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

“Es una lástima, de verdad, una gran desgracia, lo que pasó con la familia LeBarón.

“Todos queremos justicia; todos esperamos que se haga lo necesario para dar con los responsables, pero no me parece justo que se esté culpando, directamente, a gente que no tuvo nada que ver solamente porque se tienen que dar resultados del ‘arduo’ trabajo de las corporaciones correspondientes”, estableció Estefanía Hernández, hija de Manuel Hernández.

Estefanía Hernández denunció que su tío Mario estaba siendo coaccionado para declararse líder del grupo criminal “La Línea”.

Ello, apuntó, con la finalidad de que su padre quedara en libertad.

A decir de Estefanía Hernández, tanto Manuel Hernández como su hermano Mario fueron detenidos por elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal Ministerial (PFM), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional.

Lo anterior, en las primeras horas del pasado domingo.

PONEN ADRIÁN Y JULIÁN DEDO EN LA LLAGA

Como una “lotería de la muerte” calificó Adrián LeBarón cada día en la calle, mientras su hermano Julián aseveró que México no puede ser un “cementerio”.

“Es como una lotería de la muerte cada día en la calle; me tocó o no me tocó; te la sacaste o no te la sacaste; tú eres sobreviviente; somos sobrevivientes.

“Tenemos que estar unidos para defender la vida; no puede ser nuestro país un cementerio donde se nos está asesinando, donde asesinan mujeres y niños”, aseveraron.

Ello, en el marco de una reunión que sostuvieron con senadores, ante quienes pusieron énfasis en la necesidad de que las autoridades trabajen en la investigación de la tragedia que afectó a su familia.

Y que les darán a las autoridades el beneficio de la duda para que lleven la indagatoria a buen término.

Así las cosas, los LeBarón coincidieron en que su tragedia no debe ser ignorada.

Y no sólo la de ellos, sino la de los mexicanos en general.