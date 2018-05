Desmienten que Zavala decline por Anaya

Ni se han sentado a negociar nada y no hay una fecha concreta para que se reúnan, aseguró su ex coordinador de campaña, Fausto Barajas

Es completamente falso que la ex candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, vaya a anunciar su apoyo a Ricardo Anaya, ni se han sentado a negociar nada y no hay una fecha concreta para que se reúnan, aseguró su ex coordinador de campaña, Fausto Barajas.

Lo único que confirmó fue que el candidato de la alianza “Por México al frente”, Ricardo Anaya ha buscado a Margarita Zavala, pero no hay fecha para que platiquen, además de que no están negociando nada.

“Quedaron de verse para platicar, pero no ha habido ni antes ni después una negociación con nadie, ella está alejada unos días y hasta donde sé no ha tomado la decisión de apoyar a nadie”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva indicó que una posible reunión esta semana con el panista aún no está confirmada.