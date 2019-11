‘Desenmascarados’

El titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Mendoza Álvarez, reveló que Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Aurelio Nuño Mayer, ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y un hijo del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa estarían detrás de “bots” contra la investidura presidencial.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a que prevalezcan los argumentos por encima de los insultos.

“La recomendación es que no se insulte, sino que se argumente; eso es lo más destacado; por lo general son muy buenos los argumentos; no podía ser de otra forma; los conservadores están desesperados; no tienen argumentos e insultan, y usan ‘robots’, cosa que es inmoral”, expresó.

En su conferencia de prensa matutina, agregó que “en estos tiempos, lo que duele más es pasar la vergüenza de utilizar estos métodos; no es sólo un asunto legal; es un asunto moral; cómo se están utilizando robots; cómo se contrata a personas para confrontar a opositores”.

El mandatario dijo que de ser cierto lo de los “bots” contra la investidura presidencial “sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales”, sin embargo, descartó que se vayan a interponer denuncias.

López Obrador señaló que no ocultará información; “no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información; es transparencia, y el que no quiera ver visiones que no salga de noche”.

El titular del Ejecutivo federal exhortó a los usuarios de redes sociales a evitar la confrontación y a responder sólo con argumentos ante cualquier cuestionamiento.

COORDINADOR DEL PAN EN SAN LÁZARO SE DESMARCA

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, negó, categóricamente, estar detrás de una campaña contra la investidura presidencial.

“Jamás le he faltado el respeto a la investidura presidencial; jamás he pagado ni pagaré una estrategia de redes que golpee al presidente”, refirió.

En entrevista, Romero Hicks lamentó que se esté presentando una crisis de opinión pública.

“No podemos tener un presidente que nos esté regañando todas las mañanas. Necesitamos un presidente que concilie”, refirió.

Y que los señalamientos del titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Mendoza Álvarez, no eran más que una cortina de humo.

A TEMAS PERSONALES ACTIVIDAD DIGITAL DE EX TITULAR DE LA SEP

Aurelio Nuño, ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aclaró que su actividad digital se limita a temas personales.

“Ante los señalamientos, de esta mañana, sobre mi supuesta participación en una campaña de redes sociales, aclaro, de manera categórica, que carecen de todo sustento.

“Mi actividad digital hoy en día, como puede ser constatado fácilmente, se limita a temas personales”, refirió Nuño.

Ello, vía Twitter.

Así las cosas, Nuño negó que esté detrás de una estrategia de uso de “bots” en contra de la actual administración.