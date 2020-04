Desdén y soberbia afectan al sector salud: Narro

El doctor José Narro afirmó esta tarde que, a sus males de siempre, las instituciones mexicanas de salud han sumado ahora otras que resultan del desdén y la soberbia.

Estas habrían incidido en fallecimientos en el personal de salud que se enfrenta a la pandemia del coronavirus y que, de existir el abasto y capacitación necesarios, “podrían haberse evitado”.

En mensaje en redes sociales a los trabajadores del sector salud que luchan contra la pandemia, el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, dijo que “la inmensa mayoría del personal de salud se destaca por su disposición de servir a quienes lo requieren, de hacerlo en forma continua e integral, de poner por encima de sus intereses el bien de los pacientes y la conveniencia de las comunidades”.

Anticipó que en esta emergencia sanitaria no será la excepción y que sus “compañeros y colegas de trabajo estarán a la altura del desafío.

Sin embargo, explicó, que no puede dejar de señalar que “las autoridades no han respondido de la misma manera” porque no han cumplido con dotar al personal del abasto necesario para que preste correctamente sus servicios.

“La primera obligación de quienes dirigen las acciones, consiste en dotar a los trabajadores del equipo de protección y de la capacitación para el cumplimiento de los protocolos de actuación (y) eso no se ha cumplido”, afirmó.

El doctor Narro expresó a los trabajadores del sector salud el reconocimiento de una sociedad “temerosa, pero comprometida, dispuesta a ayudar, pero falta del liderazgo que se requiere”.

“Muchas gracias por la tarea que se verá incrementada por la nueva responsabilidad que les ha tocado asumir; muchas gracias por su apoyo, atención y consuelo a los pacientes”, dijo.