Desde la cárcel, el líder de La Luz del Mundo convoca a “Santa Cena”

Desde una cárcel de Los Ángeles, California, el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García -acusado por presunto abuso sexual y pornografía infantil-, invita a más de 500 mil fieles del mundo, entre ellos políticos mexicanos, para que asistan a la “Santa Cena” que se realizará en agosto en Guadalajara, Jalisco.

El vocero de la Jurisdicción Sur de esa organización religiosa, Saulo Morelos Sánchez, dijo: “tan tiene la autoridad moral y creemos en su inocencia, que asistirán más de 500 mil personas de la iglesia, que tiene presencia en 58 países”.

En entrevista con Notimex, indicó que lo extraordinario es que basta la palabra de un hombre, a través de una misiva, para que asistan medio millón de fieles, incluidos políticos en su calidad de ciudadanos y haciendo uso de su derecho de tener un credo religioso como cualquiera, porque creen en su inocencia.

Señaló que los seguidores de La Luz del Mundo que estén en política separan sus funciones, toda vez que la organización es defensora del Estado laico.

“Una demostración de su calidad moral y espiritual es que, a su voz, 500 mil personas van a estar en Guadalajara, y cinco millones conectadas en todo el mundo a través de Internet, porque confían en la validez de su palabra; sólo así se puede hacer esto. Para nosotros él es inocente”, expresó.

Lamentó que haya quienes quieran desdibujar la autoridad moral de su líder y son quienes no lo conocen, los que no han oído su mensaje. “Lamentablemente el miedo a lo desconocido lleva a la difamación y a la calumnia con acusaciones no comprobadas”, opinó.

Afirmó que todavía desconocen a la parte acusadora de los 26 delitos que se presumen contra su líder religioso y reivindicó la inocencia de Joaquín García, por lo que calificó de mentiras todas las denuncias que hay.

Morelos Sánchez apuntó que durante su “apostolado”, que inició en diciembre de 2014, su líder religioso ha recorrido más de 29 países para llevar su mensaje de amor, paz y esperanza, en los que nunca ha habido denuncias de ese tipo ni de otra índole.

A su juicio, las presuntas pruebas son fabricadas y la defensa está cansada de que no se le permita el acceso a las mismas que, en su momento, deberán ser verificadas por peritos y especialistas.

Agregó que el costo de los abogados y la fianza correrá por cuenta de la familia de Naasón Joaquín García, toda vez que las finanzas de la organización religiosa son independientes.

A la reunión en Guadalajara se prevé la asistencia de más de 500 mil “delegados”, a los que invitó el líder a través de una carta, e iniciarán su llegada partir de los primeros días de agosto. El acto de bienvenida será el día 9 y el 11 realizarán una caminata 120 mil jóvenes.

“(…) Nuestro señor Jesucristo ha otorgado esta autoridad a su apóstol, quien con esa autoridad ha ordenado y establecido ministerios (para la lingüística) que están trabajando para recibir a los fieles que llegarán por ocho días”, dijo.

Informó que hubo 25 mil firmas de mujeres que se quieren presentar como pruebas para atestiguar que su líder no es un peligro para nadie, y menos para mujeres, pero que el juez no permitió.

“Su calidad moral está intacta e íntegra para nosotros a pesar de que lo acusen. No es fanatismo, porque fanatismo es ignorancia, el nuestro es conocimiento, lo conocemos y sabemos de su mensaje”, subrayó.