Desde hoy traeré conmigo un rifle y una pistola: Hipólito Mora

El ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora dijo que volverá a las armas ya que en su opinión el gobierno no está interesado por la seguridad del pueblo.

El exlíder de autodefensas agregó que desde este día portará armas de fuego, como un rifle y una pistola, debido a que en las condiciones de seguridad “estamos peor que nunca”.

Así lo expresó en redes sociales:

Buenas noches a todos los Mexicanos.Quiero explicarles he informarles que el 24 de Febrero de 2013 convoque a mi pueblo para defendernos del crimen organizado y de gran parte de las autoridades que estavan y siguen estando coludidas con la delincuencia,me siguieron varios hambres y mujeres buenos y comenzamos la lucha,despues otros pueblos hicieron lo mismo y cresio el movimiento pero,desgraciadamente algunos se dejaron infiltrar por personas de los caballeros templarios y todo se perdió.Murieron muchas personas buenas,luchando por defender sus familias y de esas personas nuncan se acuerdan las autoridades y es tan cierto que ya estan trabajando de nuevo con los CARTELES ya que los dejan cicular libemente por todo el Pais y no los detienen.Yo en la lucha perdi grandes y buenos amigos y tambien a uno de mis hijos.Esperé cierto tiempo esperando que el gobierno hiciera su trabajo pero ya vi que no le interesa el bienestar de la sociedad,solo se preocupan por estar en campaña y ocupar un cargo público y engañar a los Mexicanos,por eso he tomado la decisión de protejer mi vida y de quien yo pueda hacerlo y le informo al Gobierno Federal y estatal que desde hoy traere conmigo un rifle y una pistola y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinar porque vivo ni a la carcel me llevaran ni me desarmaran.Cuando el gobierno nos de la seguridad,porque ese es su trabajo y para eso se les paga,entonces con gusto dejaré las armas.Y lo hago porque en el tema de seguridad estamos peor que nunca.Tengo un compromiso moral muy grande con todas las buenas personas que murieron por defender sus familias y sus derechos que para mi va a ser un honor morir por ellos.Atentamente Hipólito Mora Chávez.Por favor ayudenme a compartir para que llegue a todo México y se den cuenta que todavia habemos hombres dispuestos a morirnos por los demas.QUIENES LAMBISCONEAN POR CONSEGUIR UN TRABAJO PUBLICO,NUNCA SERVIRAN PARA REPRESENTARNOS.

Ya el pasado en de julio había escrito algo relacionado en redes:

“Si los sicarios se pasean armados y en caravanas por varios Municios del pais y no hay quien los detenga,mientras que los ciudadanos no pueden traer un arma para defenderce y defender a sus familias porque a ellos si los meten a la carcel,mi pregunta es ¿ las autoridades merecen el respeto de la sociedad,y todas las muertes que hubo en las autodefensas van a quedar en vano ? Y pregunto porque veo que estamos igual o peor que antes”.