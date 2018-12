Desclasifican video del asesinato de Luis Donaldo Colosio

Tras más de 24 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el material que debía permanecer como clasificado hasta el año 2035, el día de hoy fue desclasificado y difundido sin censura.

De acuerdo con información dada a conocer por El Sol de México, esto se realizó a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y bajo el argumento de que su contenido se relaciona con uno de los momentos que marcaron la historia política contemporánea de México.

Señala que apenas en octubre pasado que el pleno del INAI aprobó la desclasificación del material para ser entregado a un ciudadano que solicitó el video cassette identificado como BTC 01 y titulado “Atentado a Lic. Colosio”.

Cabe destacar que las imágenes del atentado ya habían sido difundidas hace algunos años, sin embargo, en el video difundido por El Sol de México, se escucha el audio original y la calidad de la imagen es mucho más nítida.

El video dado a conocer recientemente fue tomado por un agente de la entonces Policía Judicial Federal.

En el video con duración de poco más de tres minutos, se puede ver a Luis Donaldo Colosio de espaldas, en medio de una muchedumbre en Lomas Taurinas al concluir un mitin de campaña y desde su lado derecho se observa como un hombre con gorra y chamarra se acerca, saca el arma que apunta a su cabeza y dispara.

Por su parte Joel Salas, comisionado del INAI, refirió que el video no daba cuenta de las líneas de investigación de la PGR a pesar de que las investigaciones no han terminado, por lo que no se verían afectadas.

Cabe destacar que las líneas de investigación del crimen siguen abiertas.