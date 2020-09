Desbandada en la Conago para controvertir al gobierno: Barbosa

Con su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los mandatarios estatales aglutinados en la denominada Alianza Federalista buscan controvertir a la Federación para construir un escenario de competencia electoral.

“Necesitan controvertir con el gobierno federal actual y lo hacen, y se salen de la Conago, una organización de gobernadores de la que ellos fueron parte y fueron beneficiarios en el gobierno del peñismo.

“Entonces, lo que estamos viendo es un hecho político, de cálculo político, donde se está estableciendo una ruta de controversia rumbo al 2024, así es que no se nos diga que es porque esto ya no tiene razón de ser, no; siempre ha estado así”, ejemplificó Barbosa.

Por otra parte, el gobernador de Puebla aseguró que a los mandatarios estatales aglutinados en la denominada Alianza Federalista no les acomodaba el trato igualitario y parejo del presidente Andrés Manuel López Obrador para con los gobernadores.

“Hoy, las condiciones con el nuevo gobierno obliga, todos, un trato igualitario, pues no les acomoda a muchos”, especificó Barbosa.