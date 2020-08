‘Desamparados’ César Duarte, familiares y círculo cercano

Al no poder sustentarlos, jueces de distrito han echado abajo entre 80 y 100 amparos a César Duarte, familiares y círculo cercano.

“Son amparos sin sustento; son amparos que buscan encontrar algo y los jueces de distrito se los han negado porque no tienen sustento jurídico alguno para que puedan concederse.

“Esos amparos son de los denominados buscadores, que buscan la posible existencia de una orden de aprehensión o de una orden de detención y, bueno, seguramente no lograron el objetivo y, por eso, los jueces de distrito niegan los amparos en virtud de no existir los actos que están reclamando, por lo cual ya no existe una materia para ese amparo”, estableció Jorge Espinoza, consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua, quien confió en que para antes de que cierre el año ya puedan tener a Duarte ante los tribunales de la entidad.

“Como lo comenta el gobernador Javier Corral, esperemos que antes de que cierre el año ya podamos tener al ex gobernador aquí, ante los tribunales de Chihuahua”, refirió.

“El próximo lunes tenemos la audiencia donde se espera que se haga una calendarización de audiencias, sobre todo la audiencia final de extradición del ex gobernador.

“Estaremos pendientes de informar lo acontecido, pero la del lunes será únicamente para eso”, apuntó Espinoza.