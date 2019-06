Derecho internacional protege a migrantes, recuerda Muñoz Ledo

En la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard para explicar el acuerdo migratorio con Estados Unidos, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo recordó que desde la primera Constitución hasta la actual “se dice que toda persona tiene derecho para entrar en la República (y) salir de ella”.

“Si esto se violenta el amparo procede en 48 horas, en 24 horas, así sea por interés legítimo, por interés simple. Legítimos son los migrantes, las organizaciones, el interés simple, cualquiera de nosotros”, expresó.

Muñoz Ledo, quien preside la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo notar que no se requiere hacer una consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque “es obvio que procede”.

Dijo que no existe ningún país que haya luchado más por la libertad de tránsito de los migrantes, a quienes protege el derecho internacional y los pactos civiles y políticos que se contribuyeron a definir.

El legislador refirió que la convención única que existe de trabajadores migrantes, indocumentados o no, y sus familiares es una propuesta mexicana de 1980 y fue suscrita y entró en vigor en 1990.

Asimismo recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unos días que “en ninguna circunstancia México se prestará a cerrar sus puertas a los migrantes que procedan de Centroamérica”.

En su exposición, Muñoz Ledo preguntó si “hay otro pacto o no hay otro pacto”. Comentó que “los Estados Unidos dicen que sí y que, además, van a revelar poco a poco las cosas que hablaron con los legislados, si fueran secretas o altamente pecaminosas”.

Subrayó que no conviene que Ebrard Casaubon asuma todas las funciones “porque perdemos margen de maniobra y porque además abuso de funciones, que no es el caso, hacen nulas las decisiones y, además, que no lo hinchen tanto porque me lo van a reventar”.

“Este no es un país parlamentario, aquí no hay primeros ministros; no hay, ni se reparten de cinco carteras en sí, así que mejor vámonos por el derecho escrito”, afirmó.