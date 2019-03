Denuncian doble función de Éric Flores y violación electoral; AMLO revela salida del PES

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Hugo Eric Flores ya renunció a la dirigencia del PES el 6 de agosto, luego de la polémica porque supuestamente seguía en funciones al mismo tiempo que se desempeñaba como delegado del Gobierno Federal en Morelos.

“Hugo Eric Flores ya renunció a sus funciones en el Partido Encuentro Social (PES), ya no es dirigente, ya no tiene que ver nada… En agosto renunció”, dijo el presidente en el conferencia mañanera, sin embargo, hay denuncias y videos recientes de Flores en discursos como líder del partido y en asambleas, después de que el Trife fallara contra el registro del PES como partido político, por no alcanzar el 3% de la votación en las elecciones de 2018.

Sin embargo, todo indica que Hugo Eric haría un trámite para crear un nuevo partido político, ya que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, adelantó que asumirá la decisión que tome Eric Flores, incluso si entre sus planes está crear otro partido, y que por ahora no planea abandonarlo.

El voz de Blanco: “Es lamentable que se pierda el registro, pero es injusto lo que se hizo con el partido”.

Ante la posibilidad de que pueda buscar afiliarse a otro partido, el ex seleccionado nacional lo rechazó: “Si como lo dijo en una conferencia, buscarán formar otro partido, allí vamos a estar, que les quede muy claro que si llegamos a una cuerdo al final de cuentas las decisiones las vamos a tomar“.

Las posiciones del gobernador y el delegado federal, y a la vez dirigente del partido o creador de uno nuevo, provocó que ONG´s y partidos de oposición levantaran la voz sobre posibles violaciones electorales, avaladas desde la presidencia de la república.

El 20 de marzo, el líder del PES Hugo Eric Flores lamentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no haya hecho justicia y accediera a presiones políticas y no jurídicas al retirarles oficialmente su registro a nivel nacional.

“En la historia de los partidos políticos de nuestro país no se había registrado una injusticia tan grande como la que se ha cometido en contra del PES, de sus militantes, de sus dirigentes y de todos sus representantes populares“

El representante del PES aseguró que no pierden el registro por la vía jurídica, sino por la vía política, aunque advirtió “nosotros seguimos de pie, el PES está vivo”.

Aseguró que acudirán ante instancias internacionales para hacer justicia a los millones de mexicanos que votaron por Encuentro Social y los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia, encabezado por Morena, el partido que llevó a la victoria a López Obrador.

“Vamos a ir a tribunales internacionales y vamos a demostrar en el transcurso del tiempo, aunque es un proceso largo, que teníamos la razón y seguramente a nivel internacional sí nos la van a dar porque seguimos aspirando a que en México haya tribunales que hagan justicia a los mexicanos”.