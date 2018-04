Demanda PRI Chihuahua cambió de “timón” en la Secretaría de Educación estatal

El dirigente estatal del PRI demandó al gobernador Javier Corral realice un “cambio de timón” en la Secretaría de Educación ante la evidente incapacidad de sus mandos para resolver el paro magisterial que lleva ya nueve días con severas repercusiones para todos los chihuahuenses.

Omar Bazán lamentó que ni el gobernador ni sus funcionarios de la dependencia estatal son creativos para hacer que las cosas sí sucedan.

Javier Corral debe encabezar el diálogo y hacer los ajustes que sean necesarios en la dependencia para atender las demandas de los maestros.

El dirigente del PRI dijo que el gobernador parece estar más interesado en promover temas que sólo le interesan a él, como la iniciativa de reformas dizque para “armonizar” el sistema anticorrupción.

Agregó que el Partido respalda la postura de sus diputadas en el Congreso del Estado quienes cuestionaron la intención del gobernador de mayoritear con su bancada panista la aprobación de la iniciativa, “cuando se trata de abrir un verdadero debate que sea para beneficio de los chihuahuenses y no de Javier Corral.”

Bazán Flores respaldó las denuncias presentadas por las integrantes de la fracción priista en el congreso local, quienes señalan como una falta de respeto recibir de último minuto once leyes anticorrupción, para que los diputados del PAN las aprueben en periodo extraordinario por ser mayoría sin tener el consenso de los otros legisladores.

Por otra parte, criticó la opacidad con la que se maneja la bancada panista y para prueba la cerrazón de hoy al excluir a los medios de comunicación de una reunión pública programada con personal del sector salud que reclama el pago justo de su salario, como si algo perverso se tuviera que ocultar de la opinión pública.

Desde hace meses los enfermeros reclaman un pago justo, a estas peticiones como otras tantas que los chihuahuenses exigen, el gobernador Corral no les presta atención, solo se preocupa por atender los intereses políticos de su partido y abonar a la campaña de su candidato presidencial.

El estado se encuentra rebasado por la inseguridad y violencia que azota todas las regiones del estado, la falta de medicamentos y equipo se agudiza cada día en los hospitales, son algunos de los problemas más graves que enfrenta el estado, por eso hacemos un llamado al gobernador del estado a ocuparse de los chihuahuenses y dejar de lado la campaña política, sostuvo Omar Bazán.