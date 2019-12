Del Mazo llama al priísmo a recuperar la confianza ciudadana

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, sostuvo que el liderazgo de Alejandro Moreno fortalece al partido y destacó que la renovación del PRI mexiquense, que se hizo con un intenso trabajo interno en todo el territorio estatal, quedó en manos de Alejandra Del Moral, “una mujer muy comprometida y luchona, con la camisa bien puesta y siempre echada hacia adelante”.

Llamó al priismo a recuperar la confianza ciudadana, fortalecer la identidad partidista y recuperar las causas sociales, “que hacen al PRI el partido político referente del sistema político nacional”.

Debemos, dijo, consolidar el presente y construir el futuro del país; es la oportunidad del PRI para ubicarse como el partido que lucha contra la exclusión y la injusticia.

NOSOTROS ESTAMOS CON LA GENTE: ALEJANDRO MORENO

“Hoy tenemos un PRI que quiere tener incidencia a nivel nacional y a nivel internacional, y eso lo vamos a lograr si somos una alternativa clara, firme, con un método proactivo, lleno de propuestas”, afirmó hoy Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, al tomar protesta a la dirigencia del instituto político en el Estado de México para el periodo 2019-2023, encabezada por Alejandra Del Moral Vela y Darío Zacarías Capuchino, Presidenta y Secretario General, respectivamente.

En el marco de la Asamblea Estatal de las Consejeras y los Consejeros del PRI, después de que regresó de Nicaragua, donde rindió protesta como Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), agregó que “el PRI no es una oposición que se comporte a gritos y a sombrerazos. Nosotros seremos una oposición firme, crítica, combativa y propositiva, pensando siempre en México y en las familias mexicanas”.

En un acto en el que participó el Gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, señaló que “mientras otros pierden tiempo en debates estériles y en campañas que no aportan nada, nosotros estamos con la gente, caminando con la gente en las colonias, en los barrios, para que no haya un solo rincón en este país donde no haya una mujer, un hombre, un joven del partido promoviendo el voto a favor de nuestros candidatos”.

Aseveró que el PRI es una oposición firme y clara, que va a contrastar proyectos políticos de nación y proyectos políticos de partido. “Ahí estaremos. Acudiremos a todos los espacios de debate político, pero en lo que hoy está concentrado nuestro partido, es en estar en la tierra, en el territorio”, expresó.

Argumentó que el PRI construyó este país y sus instituciones, y fortaleció el proceso democrático de México, y advirtió que hoy “tenemos que cuidar, más que nunca, los derechos que hemos construido y adquirido todos los mexicanos durante muchísimos años: el respeto al Estado de Derecho, a la división de Poderes, a participar en un modelo democrático participativo y representativo. Eso es lo que tenemos que cuidar y, por eso, en estos momentos, el priismo tiene que estar unido”.

Puntualizó que “hoy tenemos que ser un PRI más abierto, más democrático, un priismo horizontal, tecnológico, digital, que entienda hoy la nueva realidad de México y la nueva realidad que vivimos a nivel global”.

PRI NO ES EL PARTIDO DE SIEMPRE: DEL MORAL

A su vez, la Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, demandó que nadie se equivoque con el PRI, porque no es el partido de siempre, sino uno actualizado, revitalizado y curtido en duras circunstancias.

“Somos un partido imperfecto, sí, pero renovado en orden democrático, legalidad escrupulosa e inclusión política”, dijo.

Tras asumir el liderazgo del PRI mexiquense, aseveró que después de una completa renovación, hoy, en este instituto político “no hay titubeos ni medias tintas; o se está en el PRI, o se está en contra del PRI, pero a medias, nadie. O se quedan, o mejor se van”.

Aseveró que en su primer periodo al frente del CDE, escuchó los reclamos legítimos y el enojo de la militancia de todas las regiones de la entidad por la derrota de 2018.

Consideró que la molestia social quedó superada con diálogo, entendimiento, propuestas, unidad y una nueva visión de partido, basado en hablar en libertad y franqueza sobre lo que sí es posible hacer, y lo que no en cada municipio.

En el acto, estuvieron, entre otros, los ex gobernadores Ignacio Pichardo Pagaza y Eruviel Ávila, así como la senadora Beatriz Paredes Rangel, Secretaria Regional del CEN del PRI.