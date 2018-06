AMLO la libra en el Tercer Debate Presidencial

*El tercer debate presidencial sin sorpresas. Candidatos repiten esquema; fallan al intentar acorralar al aspirante de Morena. ‘Aquí el único indiciado por un delito es Ricardo’: Meade *Aunque Anaya insiste hasta en tres ocasiones en que si gana la Presidencia meterá a la cárcel al Presidente Peña, el candidato del PRI no toca el tema de los Barreiro y presunto lavado de dinero. López Obrador no se sale de su única línea: Combatir la corrupción

Se esperaba mucho del tercer y último debate presidencial, pero al final terminó sin sorpresas.

Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Jaime Rodríguez Calderón dejaron ir vivo a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Anaya Cortés, Meade Kuribreña y Rodríguez Calderón fallaron al intentar acorralar al abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La tónica del debate fue que los candidatos repitieron esquema.

José Antonio Meade, abanderado presidencial de la coalición Todos por México, señaló que sólo el candidato panista era indiciado.

“Aquí el único indiciado por un delito es Ricardo”, añade.

Aunque Anaya insistió hasta en tres ocasiones en que si gana la Presidencia meterá a la cárcel al Presidente Enrique Peña Nieto, el candidato priísta no tocó el tema de los hermanos Barreiro y el presunto lavado de dinero.

López Obrador, como siempre, no se salió de su única línea: Combatir la corrupción.

ANAYA, AQUÍ EL ÚNICO INDICIADO POR UN DELITO ERES TÚ: MEADE

“Anaya, el único indiciado por un delito aquí eres tú”, expresa Antonio Meade.

Esto en el marco de la ronda de preguntas de tecnología e innovación en el tercer debate presidencial que se desarrolló en Mérida, Yucatán.

José Antonio Meade tenía tres segundos de sobra tras la ronda de preguntas y respuestas sobre el tema.

El candidato del PRI aprovechó el escaso tiempo para atacar a Ricardo Anaya.

Meade acusó a Anaya que de los cuatro candidatos presentes, el panista era el único que investigan por delito.

Esto en referencia al reciente escándalo que señalaba a Ricardo Anaya en temas de manejos ilícitos de recursos, la denuncia que interpuso Ernesto Cordero contra Anaya y la atracción del caso por parte de la SEIDO.

ANAYA ADVIERTE QUE MEADE Y PEÑA ‘ENFRENTARÁN A LA JUSTICIA’

Con papeles en mano, el candidato Ricardo Anaya se defendió de las acusaciones de José Antonio Meade y lanzó la amenaza de que el ex secretario de Hacienda “enfrentará a la justicia”, junto con el Presidente Enrique Peña Nieto por los casos de Ayotzinapa, la Casa Blanca y la Estafa Maestra.

Anaya le enseñó a Meade la resolución del Tribunal Electoral que lo libra de acusaciones penales y también la copia de un decreto que relaciona al gobierno de Peña Nieto con la empresa brasileña Odebrecht.

CANDIDATOS PROPONEN COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IGUALDAD SALARIAL PARA MAYOR CRECIMIENTO

Los cuatro candidatos a la Presidencia de la República propusieron como medidas para generar mayor crecimiento económico del país lograr una mayor inversión, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, no aumentar impuestos y combatir la corrupción.

En el marco del tercer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, expresó que “no es momento de aumentar impuestos”.

Sostuvo que se logrará un mayor crecimiento económico vía una mayor inversión, combatir la corrupción desde el más alto nivel y duplicar el salario mínimo, además de disminuir gasto corriente y aumentar el gasto en inversión.

Anaya Cortés dijo que las mujeres por hacer el mismo trabajo ganan 30 por ciento menos que los hombres, por lo que dijo que de ganar el 1 de julio hará cumplir la Ley Federal del Trabajo para terminar con esta situación.

Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por acabar con la corrupción, no aumentar impuestos, moralizar al país y liberar fondos mediante el combate a la corrupción.

A su decir, por corrupción se pierden entre 300 mil a 500 mil millones de pesos al año y echando a andar un plan de austeridad se obtendrían recursos por 200 mil millones, por lo que se tendrían alrededor de 600 mil a 800 mil millones para impulsar actividades productivas.

Reiteró que es necesario fortalecer el mercado interno, pues “podemos producir en México lo que consumimos”, además de que planteó que se mantenga el TLCAN, pero no convertirse en una fatalidad para los mexicanos.

En su oportunidad, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, enfatizó que si el país quiere crecer, hay que cerrar la brecha entre el hombre y la mujer.

Por ello, propuso estancias y guarderías de tiempo completo, becas para que las mujeres puedan terminar secundaria y preparatoria, y que la seguridad social sea deducible para los patrones.

El abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza sostuvo que el crecimiento económico genera empleos para los mexicanos.

Advirtió que “la película” en materia económica que propone López Obrador ya se vio y termina mal, pues se enfrentaría desempleo y un incremento de 30 por ciento en la pobreza.

Finalmente, el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, aseveró que su propuesta es incrementar el ingreso básico a 350 pesos diarios, no desaparecer el salario mínimo.

Al iniciar su participación en el tercer y último debate presidencial, indicó que es una falacia tener el salario mínimo como está actualmente, porque eso precisamente tiene destrozadas a las instituciones de seguridad social, así como los ingresos de los estados.

“Hoy los ingresos que tienen las instituciones básicas no son las adecuadas para dar un mejor servicio”, dijo al respecto el aspirante, quien planteó que para que la gente tenga más dinero en la bolsa se debe “liberar el ingreso que tiene hoy limitado”.

MEADE SE DECLARA GANADOR

“Muy buenas noches.

“Me da mucho gusto saludarlos después de un muy buen ejercicio democrático, después de un muy buen debate que nos dio oportunidad de mostrarnos como somos: con ideas, con propuestas, con capacidad de defenderlas.

“Yo creo que fue un ejercicio extraordinario que claramente ilustró hoy, a quienes van a resolver con su voto la elección, quiénes están preparados y quiénes no para gobernar, quiénes lo quieren hacer en unidad y quiénes lo quieren hacer con gritos y sombrerazos.

“En esta elección lo que está de por medio es el futuro de nuestras familias, y en ese ejercicio, lo que hoy vimos pone con absoluta claridad a quién debiéramos de tenerle confianza para conducir su destino”.

Meade muestra confianza en ganar la elección presidencial.

“Yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar el primero de julio. Me voy muy contento y me voy muy satisfecho.

“Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita es evidencia clara de quién ganó el debate y de quién les preocupa”, expresa Meade.

RETA ANAYA A AMLO A RENUNCIAR CANDIDATURA PRESIDENCIAL SI LE DEMUESTRA VÍNCULO CON RIOBOÓ

Ricardo Anaya Cortés retó a Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, a renunciar a su aspiración política electoral de demostrar su vínculo con el grupo empresarial Rioboó.

Con fotografías en mano, Ricardo Anaya explicó que en un primer momento Grupo Rioboó contendió por participación en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para, tras perder el proyecto, “echar pestes” del mismo y convencer al ex jefe de Gobierno de la capital mexicana de realizar la instalación en otro emplazamiento.

Recriminó al abanderado de Juntos Haremos Historia de entregar 170 millones de pesos en adjudicaciones de obras a Rioboó, que sería “su contratista favorito”, a semejanza de otros actores y partidos políticos.

Expresó que “en este momento” en la Internet se encuentran disponibles las pruebas de la entrega de estos contratos, por hasta 170 millones de pesos, a Rioboó en condiciones cuestionables.

Cabe resaltar que López Obrador no respondió al reto de Anaya Cortés.