De vuelta a México mil 789 migrantes de Centroamérica

En aras de que aguarden fuera de su territorio su proceso de asilo, Estados Unidos mandó de regreso a México a mil 789 migrantes centroamericanos.

La acción en referencia, misma que se ha incrementado una vez que ambas naciones llegaran a un acuerdo para la no imposición de aranceles, tuvo lugar la semana pasada.

Así las cosas, Tijuana y Mexicali, en Baja California, y Ciudad Juárez, en Chihuahua, continúan siendo los puntos de internación.

A la par del regreso, a México, de mil 789 migrantes centroamericanos para que aguarden fuera de la Unión Americana su proceso de asilo, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que del 29 de enero al pasado 7 de julio, el vecino país del norte había enviado, en total, a 18 mil 503 hacia México.

En tanto, ante el posible inicio de deportaciones masivas de mexicanos desde Estados Unidos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno de México tiene listos mecanismos legales de defensa de nuestros connacionales.

Destacó que el país no sólo está agradecido, sino comprometido a apoyar y proteger a los paisanos.

“Les tenemos mucho respeto y mucha admiración”, refirió.

“Estamos preparados para hacer una defensa eficaz en todo el territorio de los Estados Unidos”, dijo y agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad de coordinar las acciones.

Ebrard apuntó que México se mantiene atento a la información sobre el tema “y si es necesario me voy a Estados Unidos, ya me lo dijo el señor presidente (Andrés Manuel López Obrador), para encabezar la defensa de nuestros connacionales”.

El presidente López Obrador reiteró que los connacionales son “héroes vivientes porque arriesgándolo todo, por falta de oportunidades en nuestro país durante el periodo neoliberal, durante los 36 años de saqueo y de corrupción del llamado neoliberalismo, se cerraron las posibilidades y ellos optaron por salir del país”.

El canciller refirió que hubo años en que salían del país más de 600 mil ciudadanos en busca de nuevas oportunidades de empleo en Estados Unidos; “eso no hay que olvidarlo porque fue producto de la política antipopular y entreguista, la política de saqueo”, acotó.

“Se fueron, a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora ellos están apoyando la economía nacional; por eso hablo de héroes”, recalcó el canciller al recordar que en el mes de mayo enviaron al país 3 mil 200 millones de dólares.