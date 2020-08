De persecución, revancha y venganza, pensamientos de AMLO: Calderón

Felipe Calderón Hinojosa se dijo víctima de una persecución, de una revancha y de una venganza por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, que el titular del Ejecutivo federal no tiene nada que perdonarle porque, en 2006, él ganó limpiamente la primera magistratura del país.

“Todos esos pensamientos de López Obrador están alineados en esta demanda; algunas con razón; en mi caso, sin ella, absolutamente, lo niego, y es una persecución política; no tiene sustento ni pies, ni cabeza; es una persecución; una revancha; una venganza.

“Dice el presidente que ya me perdonó; no tiene nada que perdonarme; le gané limpiamente, como su propio equipo lo reconoció, y, además, dice el dicho popular que aclaración no pedida, confesión manifiesta.

“Yo creo que sí trae algo ahí, un rencor, una amargura, un agravio; qué sé yo, porque se está viendo una venganza contra mí”, puntualizó Calderón Hinojosa en entrevista radiofónica.

Al abundar sobre el hecho de figurar en la denuncia de hechos que presentara Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR), el ex titular del Ejecutivo federal se dijo verdaderamente tranquilo.

“Por supuesto que yo estoy aquí, aquí vivo, aquí estoy a las órdenes de todo en un juicio apegado a derecho; estoy perfectamente claro, verdaderamente tranquilo.

“Lo que estamos presenciando es una persecución política donde el presidente está produciendo la ley”, acotó Calderón Hinojosa.