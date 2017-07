De grandes acuerdos jornada interparlamentaria México-España

Días de grandes acuerdos e intenso trabajo caracterizaron las actividades de la Reunión Interparlamentaria México-España, que este miércoles concluye y que se llevó a cabo en ese país. Los congresistas mexicanos se comprometieron a dar seguimiento al convenio de cooperación en materia de seguridad, en el que se contemplan delitos cometidos a través de los sistemas informáticos, y al tráfico y comercio ilícitos de armas, así como al tráfico de órganos, la tortura y la desaparición forzada. La senadora Diva Gastélum reveló que los legisladores de ambos países acordaron trabajar una agenda sobre adicciones como parte de las acciones emprendidas, de manera conjunta, en dicha materia, y presumió el nuevo sistema penal acusatorio, al que calificó como un instrumento de dimensiones mayúsculas para las instituciones del Estado mexicano no sólo por sus modificaciones, sino por la inversión, infraestructura y capacitación en materia penal. La delegación mexicana está encabezada por el senador Pablo Escudero Morales y la diputada María Guadalupe Murguía, presidente y presidenta de la mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente, quienes están acompañados por los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa Patrón, y del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas.

EXCARCELACIÓN

Ante la posibilidad de la excarcelación de 4 mil personas por parte del gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera, el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, aseguró que la corporación a su cargo está preparada. De visita en el Senado, donde participó en el foro “Hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, organizado por el senador Juan Carlos Romero, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aterrice los criterios correspondientes, dado que podría darse la liberación de miles de personas por la reclasificación de delitos que antes eran graves y ahora ya no lo son. Castilla Craviotto se sumó a las voces de alerta, y aunque se mostró respetuoso, consideró que el sistema de justicia penal acusatorio requiere cambios.

COMPROMISO

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, está plenamente comprometido y ocupado en alcanzar el reto de abatir la inseguridad en su estado; en ese tenor, hace unos días entregó el tercer paquete de 65 patrullas para la Policía Estatal, con lo que sumarán ya 175 las unidades adquiridas. Tan en serio toma su responsabilidad Quirino Ordaz que en esas patrullas se han invertido 112 millones de pesos, recursos exclusivos del gobierno del estado; así las cosas, se trata de una cifra sin precedente, dado que apenas van seis meses de administración. Enhorabuena.

PANEL

Con el objetivo de profundizar el entendimiento de los Bonos de Impacto en México, Ethos, Laboratorio de políticas públicas, llevará a cabo, el próximo jueves, el panel “Bonos de Impacto en México: Oportunidades y retos”. El director general de Ethos, José Luis Chicoma, será el encargado de moderar la discusión sobre los proyectos que se están diseñando e implementado. El evento se llevará a cabo en un hotel de la Ciudad de México a partir de las 6 de la tarde y contará con la participación de importantes panelistas, entre los que destaca Emily Gustafsson-Wright, miembro del Centro de Educación Universal de la Brookings Institution.

QUE NO ES ARROGANCIA

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, está más que confiado en que será el “bueno” de Morena para encabezar su proyecto en la CDMX, en las elecciones del próximo año. Al respecto, Monreal aseguró: “Si es por encuesta voy a ganar, y no es arrogancia, no es halago en boca propia, no es vituperio, pero todas las encuestas así lo indican. Esto no me hace actuar con arrogancia porque la contienda va a ser muy difícil y los problemas de la ciudad son todavía más difíciles”. Y la confianza le viene luego de que la Contraloría General de la Ciudad de México lo exonerara de algún tipo de conflicto de interés en al menos 19 contratos que otorgó la demarcación a amigos de su hija, además de que tiene gran experiencia, capacidad de atender y el carácter para enfrentar los retos que representa gobernar la capital del país. Por lo pronto dijo estar muy tranquilo y al servicio del consejo de Morena para que determinen lo que sea conveniente, toda vez que lo importante, indicó, es caminar juntos.

