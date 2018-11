David López Cárdenas inaugura librería ‘Isidro Fabela’ en Metepec

David López Cárdenas, presidente del ayuntamiento de Metepec, y el Fondo de Cultura Económica inauguraron la librería ‘Isidro Fabela’.

A la distinguida ceremonia asistieron José Carreño, director del Fondo de Cultura Económica; César Camacho Quiroz, ex coordinador de los diputados priístas, ex presidente nacional del PRI y ex gobernador del Estado de México; Rodrigo Flores Santín, director de Cultura de Metepec.

Quien no podía faltar fue David López Gutiérrez, ex director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Al hacer uso de la palabra José Carreño, destacó que “Don Isidro Fabela era uno de esos hombres de letras y de acción, que era al mismo tiempo idealista y realista, un verdadero humanista”.

Además, dijo, “este esfuerzo empezó a fraguarse hace más de un año, hablamos de la librería y sus dimensiones, pero lo más importante es la muy grata escenografía: librerías como lugares de encuentro, de diálogo, de intercambio”.

La ciudadanía podrá encontrar más de 25 mil volúmenes de 170 sellos editoriales en esta biblioteca, una muestra de que el gobierno del presidente David López Cárdenas amplía la oferta de servicios y actividades relacionadas con la educación y entretenimiento que brinda dicho complejo cultural.

Es de resaltar que la librería -que tiene por nombre “Isidro Fabela”- es en honor al político mexiquense y su aporte en el campo de la academia y la diplomacia ya está abierta al público.

El recinto cultural está ubicado en la calle Miguel Hidalgo s/n, Barrio del Espíritu Santo (a un costado del cerro del Calvario).

Cabe recordar que el pasado 6 de noviembre se firmó el convenio para abrir dicha librería en esta localidad.

Hoy firmamos un convenio con @MetepecGobierno para abrir una nueva librería en esta localidad del Estado de México: la #LibreríaIsidroFabela del @FCEMexico, que contará con cerca de 25 mil volúmenes en exhibición y venta. ¡Mantente al tanto de nuestra próxima inauguración! pic.twitter.com/3YZZ51DPgn — Fondo de Cultura Económica (@FCEMexico) April 6, 2018

Es de resaltar que el evento fue encabezado por el alcalde de Metepec, David López Cárdenas, quien demuestra que es un gran impulsor de la cultura en pro de sus gobernados.