Dará a conocer la carta de la mamá de “El Chapo”

Para que no exista duda, el Presidente López Obrador dijo que dará a conocer la carta que le entregó la mamá de Joaquín, “El Chapo”, Guzmán.

Admitió que ya hubo una ocasión anterior en que ella solicitó lo mismo.

Narró cómo se dio el acercamiento con la madre de Guzmán Loera.

“Hay quienes no les gusta esto, pero no soy monedita de oro, ni modo”, indicó.

Me pude haber pasado y no verla, no bajarme de la camioneta para que no dijeran nada nuestros adversarios, insistió.

“Pero no voy a hacer lo políticamente correcto”. “No soy un robot”, repitió.

Expresó que dará a conocer la cara.

DESCARTA ‘TOQUE DE QUEDA’

El Presidente López Obrador descartó el uso de la fuerza pública para obligar a la gente a quedarse en su casa por la epidemia del “Coronavirus”.

“No al autoritarismo”, señaló. No al toque de queda.

Expresó que ante la crisis económica, presentarán un plan para apoyar a los negocios pequeños.

Repitió el avance en la entrega de apoyos a adultos mayores.

Agregó que lo que están adelantando es la entrega de un millón de créditos para los comercios pequeños.

López Obrador anunció que informará el 5 de abril, cuando dará su informe trimestral.

El Presidente dijo que no puede dejar de recorrer el país, porque no se daría cuenta de lo que pasa, por ejemplo, en la entrega de apoyos.