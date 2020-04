Dante Delgado pide rectificar a López Obrador

Al advertirle que lleva “al país al precipicio”, Dante Delgado pidió al Presidente López Obrador rectificar y tomar “las decisiones que se esperan de un presidente sensato y responsable”.

“Tal vez esta sea la última oportunidad de hacerlo responsable”, puntualiza el coordinador de Movimiento Ciudadano.

En una larga carta diriga hoy akl mandatario, el senador Delgado convocó a al Presidente a “desempeñar el cargo con visión de grandeza”, explicándole que “Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas no trabajaron ni lucharon para ser héroes de México, sus resultados y congruencia de vida los convirtieron en ello”.

Según el líder de MC, “El plan de rescate económico (propuesto el dominfo pasado por el Presidente) no es un plan y no es rescate, y si de algo sirve la re exión, es evidente que las grandes empresas trasna- cionales podrán cambiar el destino de sus inversiones; los más ricos podrán sacar, con un clic, sus millones de dólares a mercados seguros. ¿Pero los micro, pequeños y medianos empresarios, que generan 3 de cada 4 empleos, qué podrán hacer? ¿Cómo van a sobrevivir? ¿En qué les ayuda tu plan? “¿Con qué ingresos scales se podrá apoyar a los pobres del país si cae de manera dramática el PIB nacional, por falta de producción y de consumo?

“Vale la pena recordar la frase de don Enrique González Pedrero, que hiciste propia y convertiste en lema de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Si realmente quieres apoyar a los más necesitados y vulnerables y provocar que haya empleo en el país, no puedes ignorar ni sacri car la economía nacional”.

Dante recuerda a López Obrador cuando le presentó a Alfonso Romo, hoy jefe de la Oficina de la Presidencia. “¿Recuerdas aquella memorable ocasión, cuando te presenté a Alfon- so Romo? Él, como la mayoría de los empresarios, dudaba de ti. Los presenté para que lograras cambiar la percepción que tenían de tu proyecto y para que comenzaras a construir puentes, para que terminaras con la profunda confrontación que habías tenido con el sector productivo de este país.

“Frente a Alfonso te pregunté qué querías ser: ¿Presidente de la República o el líder social más importante de México? Dijiste que querías ser presidente y te respondí que era la decisión correcta, porque ya eras líder social. Andrés, México necesita que comiences a ser presidente”.

Dante le externa su preocupación porque en alhgunos “meses, a más tardar un año, te des cuenta de que nuevamente te equivocaste. Me angustia pensarlo porque para entonces las consecuencias serán, por mucho, las más graves en comparación con cualquiera de tus errores pasados. En 2006 sabías que te estabas equivocando, pero única- mente perdiste la Presidencia; en cambio, tus errores de 2020 habrán desbarrancado la economía y el aparato productivo del país”.

Y por eso lo exhorta a ver “para adelante. La tarea del buen Presidente es construir con anza, construir armo- nía, construir grandeza. No le apostamos a tu fracaso, porque eso sería apostar por el fracaso del país, y estoy rmemente convencido que construir un proyecto pensando en reconstruir un país devastado, es una postura de traidores”.

En conclusión, dice el dirigente de MC, “en una crisis como ésta, que está afectando a todo el mundo, la negación, la terquedad y la omisión se convierten en tragedia, en dolor, en miedo y en pérdida de vidas. México no está preparado y no se está preparando para enfrentar de manera respon- sable una crisis en la que lo peor está por venir. Mucha gente va a enfermar y mucha va a morir si no dejas de pensar en esto como una crisis de imagen y comienzas a enfrentarla como una contingencia de estado.

“Quizá tengas razón cuando declaras que después de esto “México seguirá de pie”, pero en qué condiciones. Eso dependerá de las decisiones que tomes. La responsabilidad es tuya. Nunca antes México esperó tanto de un presidente, lo que hagas será parte de la historia. Sé consciente que esa misma dimensión tendrán tus errores”.