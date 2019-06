Cumplimiento a entrega de becas la exigencia de unos 15 mil estudiantes a AMLO

Vía una marcha, a llevarse a cabo este jueves, unos 15 mil estudiantes exigirán al Presidente Andrés Manuel López Obrador que dé cumplimiento a la entrega de las becas “Benito Juárez”.

En voz de Isaías Chanona Hernández, su dirigente en el país, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” aseguró que el gobierno solamente ha hecho efectivo un depósito.

Y que algunos beneficiarios han recibido órdenes de pago sin fondos.

“Hasta ese grado ha llegado la mentira y la insensibilidad del gobierno morenista”, refirió Chanona Hernández sobre el particular.

El dirigente nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” acusó a las instancias gubernamentales, en específico a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que han acudido en tres ocasiones, de ser indiferencias a sus reclamos.

Igualmente, Chanona Hernández hizo alusión a una movilización a la Secretaría de Bienestar y a un mitin en Palacio Nacional.

A la par de la exigencia de que el titular del Ejecutivo federal dé cumplimiento a la entrega de las becas “Benito Juárez”, miles de estudiantes formarán cadenas humanas para exigir que se avance en la reconstrucción de escuelas que resultaron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Sobre el particular, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” aseguraron que cientos de planteles están en pésimas condiciones.

Es decir, acotaron, que funcionan con aulas improvisadas, no tienen mobiliario y algunas están en zonas de riesgo.