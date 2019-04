Cubierto el pago a prácticamente el total de médicos residentes

En las últimas horas ya se regularizó el pago de las tres quincenas pendientes y el reembolso del bono sexenal a los médicos residentes de los cinco hospitales que estaban pendientes, y ahora sólo quedan algunos casos particulares a los que se dará seguimiento.

Así lo informó a Notimex la médico Eva García Armendáriz, del Comité de Gestión de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, al detallar que en la reunión sostenida con el director de Administración de la Secretaría de Salud, Pedro Flores, se confirmó que ya se hicieron los pagos.

En entrevista, explicó que en este encuentro participaron los integrantes del Comité de Residentes del Hospital General de México, que había decidido previamente llevar su propia lucha sin sumarse a la Asamblea, a quienes también se les invitó a sumarse.

Los médicos residentes del Hospital General de México respondieron que considerarían la propuesta.

Respecto a la reunión de esta tarde, la Secretaría de Salud entregó a los representantes de la Asamblea información sobre casos particulares de médicos que, por cuestiones de papeleo o problemas administrativos particulares, no han recibido aún sus pagos.

Esos se consideran ya casos particulares a los que dará seguimiento la Secretaría con el acompañamiento de la Asamblea, hasta resolver todos los temas.

Sin embargo, los dos hospitales de Aguascalientes, uno de Baja California y dos de Veracruz donde aún no fluía el dinero, ya están resueltos y ahora el paso siguiente es mirar hacia adelante, cómo se logra una figura jurídica adecuada para los médicos residentes.

Incluso, la Asamblea Nacional de Médicos residentes considera transformarse en otro tipo de organismo como un sindicato de residentes, una asociación civil u otra figura que sea más permanente en el tiempo y mejor organizada, con división de tareas por estados y comités especializados.

De hecho, García Arizmendi adelantó que se está pensando en un Foro Nacional de Residentes a realizarse próximamente, donde se traten estos asuntos. Incluso, ante esta propuesta el director de Administración de la Secretaría ofreció prestarles el auditorio del Centro Médico Siglo XXI.

Respecto al tema legislativo, dijo que seguirán el camino de reunirse primero con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados (hoy estuvo presente un representante de la presidenta de esa instancia, Miroslava Sánchez Galván) y sólo hasta después acudir al Senado.

Explicó que varios senadores y diputados se han acercado para conocer el tema y ofrecer su ayuda en gestiones, “pero hemos preferido seguir la pauta marcada y no inclinarnos por ningún partido político en particular, porque esta lucha no es partidista”.

Se dijo satisfecha por lo mucho que se ha logrado en tan poco tiempo (hoy la Asamblea Nacional de Médicos Residentes tiene presencia en 93 hospitales en todo el país) y adelantó que la lucha en el futuro es más larga, pero también muy importante para lograr los cambios legales indispensables.

Advirtió que médicos residentes de hospitales particulares, el IMSS y el ISSSTE ya se han acercado, aunque ese será un trabajo diferente y nuevo ante otras instancias. Por lo pronto, lo importante es que los residentes consoliden una red más formal hacia el futuro.

Hizo ver que la problemática de los médicos no se limita a los residentes, sino también a quienes ya terminaron la carrera, pasaron un año de internado en hospital y todavía deben cumplir otro año de servicio social ganando dos mil pesos a la quincena, a veces en lugares apartados y mal equipados.