Crecer o 50 millones seguirán pobres: Romo

Sin crecimiento no hay nada que ofrecerles a los 50 millones de pobres del país, aseguró Alfonso Romo.

Ello, en su calidad de coordinador del Gabinete de Crecimiento Económico.

“Lo que me pidió el presidente es que nos sentáramos todos, viéramos prioridades, porque no quiere, en pocas palabras nos dijo ‘sin crecimiento no hay nada que ofrecerle a los 50 millones de pobres’ porque tenemos que crear empleo y tenemos que crear un entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la inversión que siempre hemos hablado.

“Esa es la misión”, refirió Romo al ser abordado a su salida de Palacio Nacional y tras formalizarse, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, su nombramiento como coordinador del Gabinete de Crecimiento Económico.

Romo aseguró que los 50 millones de pobres del país son la prioridad del gobierno federal, de ahí, acotó, la instrucción del titular del Ejecutivo federal de establecer políticas para fomentar la inversión y el empleo

“Lo que se trata es de armonizar; la visión ya está muy clara; el presidente tiene muy claro a dónde quiere llegar; ahora, el reto es la implementación, y que no nos falle la implementación.

“El mensaje fue crecer, quitar burocracia, implementar y darle velocidad a todo”, puntualizó Romo.

Como ya se expuso, el presidente López Obrador constituyó el Gabinete para Crecimiento Económico, que presidirá el jefe de la Oficina de Presidencia.

En su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal hizo el anuncio y posteriormente realizó el acto protocolario en Palacio Nacional, durante una reunión con su gabinete.

“Es la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico, y se va a nombrar a un coordinador de todo el gabinete.

“Es para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país”, refirió López Obrador en su conferencia de prensa matutina.