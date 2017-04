Cota Jiménez advierte que no aceptará ser culpado por errores de otros

Ante mí, ante mi familia y ante la sociedad, asumo la responsabilidad que me corresponde por mis decisiones políticas, por mis convicciones, pero no acepto, ni aceptaré ser culpado por los errores que otros han cometido, afirmó Manuel Cota Jiménez, aspirante a gobernador de Nayarit.

Al iniciar su campaña en los primeros minutos de inicio de esta competencia electoral ante el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, el candidato de la alianza Nayarit de Todos, dijo que respeta a los nayaritas y el cumplimiento de las leyes.

Incluso, Cota Jiménez indicó que de ganar la contienda electoral en esa entidad, el próximo 4 de junio, “no permitiré la corrupción”.

Acompañado por su esposa y sus tres hijos, el abanderado priista ofreció ser un gobernador de diálogo, de “la inclusión, de la gente buena, de la gente trabajadora. Un gobernador que tratará a la gente como seres humanos y no como mercancías”.

“Nayarit no se vende, ni se hereda. Nayarit no es una empresa. Nayarit No es para las dinastías, Nayarit es para los nayaritas”, expresó el aspirante.

Ante los diferentes sectores del partido tricolor, afirmó que conoce las necesidades de su pueblo, tiene las ganas y pondrá el coraje y todo su esfuerzo y experiencia para darle resultados a todos los habitantes de Nayarit.

El candidato sostuvo que “hoy, desde aquí, los nayaritas exigimos resultados, entre todos, vamos a sembrar en esta campaña la semilla que hará cumplir nuestras exigencias de una mejor calidad de vida”.