Corte obliga a tratar con cannabis a menor

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó a la Secretaría de Salud (Ssa) a normar el uso medicinal de la cannabis y sus derivados luego de que con la omisión reglamentaria vulnerara los derechos de un menor de edad con epilepsia con síndrome de West.

La Segunda Sala avaló, por unanimidad, el proyecto del ministro Eduardo Medina Mora y concedió el amparo al quejoso, a quien debido a que presenta resistencia a los fármacos contra la enfermedad le recetaron una preparación con tetrahidrocannabinol (THC).

Al resolver el amparo, los ministros determinaron que fueron vulnerados los derechos del menor de edad porque la dependencia no armonizó sus reglamentos en cumplimiento con el decreto publicado el 20 de junio de 2017 y para lo cual contaba con un plazo de 180 días.

Dicho decreto reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular el uso de cannabis y sus derivados, entre ellos el THC, exclusivamente para fines médicos.

La resolución de los ministros pide que se garantice al menor el tratamiento médico integral que requiere y ordenó a la Secretaría de Salud que cumpla con el deber legal de armonizar las disposiciones de uso terapéutico y sus derivados.

Enfatizaron que la ausencia de las normas que regulen el uso terapéutico de la cannabis imposibilita al quejoso acceder a un tratamiento con base en esa sustancia o cualquiera de sus derivados dentro del país, lo que resta eficacia a su derecho a la salud al no establecer las condiciones necesarias para ejercerlo.

La madre del menor, Margarita Garfias Hernández, acompañada por su abogada y otros padres de familia con hijos que también requieren el uso medicinal de la cannabis, celebraron la resolución de la Suprema Corte y, entre lágrimas y abrazos, afirmaron que seguirán en la lucha para su reglamentación.

Garfias Hernández aseguró que se trata de un paso para mejorar la salud de su hijo, pues aún falta que en 180 días se publique el reglamento, “y que este reglamento considere a los pacientes; no queremos bebidas alcohólicas con cannabis; queremos remedios herbolarios, medicamentos que den salud”.

Reconoció que ha tenido que obtener la cannabis de manera ilegal ante la negligencia de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, gracias a eso, su hijo ha mejorado su calidad de vida y ha dejado de tener hospitalizaciones constantes.

“No queremos ser ilegales; no queremos ser delincuentes; somos familias. Queremos salud para todos”, acotó.

A su vez, la abogada Luisa Conesa estableció que la resolución de la Suprema Corte implica que el menor recibirá el medicamento cuando se dé el cumplimiento de la sentencia, por lo que habría que esperar cómo responde la Secretaría de Salud.

Celebró que los ministros hayan votado por unanimidad, aunque -dijo- el balón ya está del lado del Ejecutivo, por lo que de incumplir se tendrán que sujetar al derecho penal.