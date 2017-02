Corte admite a trámite controversias contra ley de telecomunicaciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Presidencia de la República contra diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió el recurso promovido por el presidente Enrique Peña Nieto, así como el que presentó el Senado de la República en la materia, y requirió a las autoridades demandadas para que produjeran su contestación.

En relación con la suspensión de los actos combatidos no se emitió pronunciamiento alguno, dado que no fue solicitada por los promoventes en su demanda inicial, no obstante están en aptitud de solicitar la medida cautelar en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.