Correcta la posición de Peña Nieto ante declaraciones de Trump: Anaya

Ricardo Anaya, Candidato de la coalición Por México al Frente, sostuvo que es “correcta pero insuficiente”, la postura de México en torno a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera común.

De gira por el municipio poblano de Amozoc, aseguró que el Gobierno federal debe adoptar una postura de mayor firmeza, porque se necesita decir con toda claridad que las negociaciones se condicionan a que el presidente Trump cese sus amenazas.

Es correcto que se haya fijado una posición por parte del gobierno federal pero no es suficiente, necesitamos decir con toda claridad al gobierno estadounidense que todo lo que Estados Unidos y México están negociando, está condicionado a que el presidente de la Unión Americana cese en sus amenazas, en sus ataques al pueblo de México, anotó.

Luego del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, consideró absolutamente inaceptable que Trump esté planteando militarizar la frontera.

“Si bien es correcto este primer paso de dar un mensaje, lo que ahora sigue es dar un mensaje claro que no vamos a tolerar los ataques y estás amenazas, y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones, mientras no cambie esa posición y no haya respeto a nuestro país”, destacó.

Anaya Cortés sostuvo que el cierre de filas no es con el presidente, sino con el país. ”El cierre de filas no debe ser entorno a una persona o a un partido, el cierre de filas debe ser con un país y entorno a los intereses de México”.

Resaltó que Donald Trump está amenazando a México, por lo tanto “en esto debemos estar todos juntos, haciendo un solo frente ante las amenazas de chantajes y estos ataques”, enfatizó en declaraciones a la prensa.

Por otra parte, señaló que “el gobierno federal no está respaldando como debería a Puebla”, ya que hay delitos federales como el robo de combustible o el robo de carreteras, que correspondería a la federación estar atendiendo.

“Yo vengo a hacer un compromiso, no solamente de estar muy cerca durante la campaña, sino de dar todo mi apoyo, todo mi respaldo como Presidente de la República al estado de Puebla”, concluyó.