Corral no se dejará someter ni humillar por López Obrador

Con Javier Corral, gobernador de Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a topar con pared.

Así lo estableció el propio mandatario estatal al censurar el hecho de que el titular del Ejecutivo federal quiera ver a sus pares sometidos y humillados.

“A sus colaboradores, el presidente les pide obediencia ciega, y a los gobernadores los quiere sometidos, callados; nunca acepta su responsabilidad y siempre busca un culpable en otro lado, y no donde lo debiera encontrar.

“Quiere sometido a los gobernadores o humillados, y con nosotros se va a topar en pared; a otros los podrá intimidar; a otros los podrá asustar quizás porque tienen faltas vulnerables.

“En mi caso, te lo puedo decir, el presidente se está equivocando; a mí no me va a intimidar ni me va a mantener callado.

“Nosotros vamos a responder con respeto, pero con firmeza”, sentenció Corral en entrevista radiofónica, en la que aseveró que el titular del Ejecutivo federal está generando una interpretación contraria a lo que es el conflicto por agua en Chihuahua.

“El problema lo tiene no por Chihuahua ni por los productores, sino porque lo ocasionaron los actuales funcionarios de Conagua, que dejaron de pagar e incumplieron el ciclo 34, que colocó a México en esta tensión”, puntualizó el mandatario estatal.