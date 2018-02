Córdova Vianello garantiza precisión en las tendencias del conteo rápido

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, garantizó claridad en las tendencias que arroje el conteo rápido de la elección presidencial del 1 de julio, independientemente de cual sea la diferencia entre el primero y segundo lugar.

En entrevista con Notimex, dijo que sería una irresponsabilidad que algún candidato o candidata se declarara ganador de la contienda más grande de la historia a la que están convocados a las urnas 88 millones de electores, nueve millones más que en 2012.

“Los resultados se van a dar con independencia de cuáles sean las diferencias de votación entre los distintos candidatos. Esto ya está garantizado. Lo que ocurrió en 2006, no puede volver a ocurrir ahora, no porque no pueda haber elecciones cerradas, eso no lo decide el INE, eso lo deciden los electores con sus votos, sino porque va haber información sea cual sean los resultados”, acotó.

Entonces, añadió Córdova Vianello, el conteo rápido no está a discusión; “de que va haber conteo rápido, va haber conteo rápido, ya está en nuestro reglamento y además, está establecido que los resultados se van a dar a conocer la noche de la elección”, expresó.

Dijo que para ello el instituto hará mano de toda la tecnología, como es el uso de teléfonos inteligentes para fotografiar las actas de escrutinio y cómputo de la contienda presidencial “y eso va a servir desde la casilla, para nutrir el Programa de Resultados Electorales Preliminares”.

Esto es, “por primera vez en la historia, el PREP presentará en muchos casos, antes el acta de la elección y los resultados de la elección presidencial de una casilla, pero no simultáneamente los de diputados y senadores (…) porque queremos evitar vacunarnos frente a la dolosa y eventual afirmación de que hubo un fraude”.

Ante el desafío que implica la colocación de más de 156 mil casillas en 30 estados del país, en nueve de los cuales se renovará la gubernatura, comentó que el INE tiene ante sí tres tipos de desafíos: los operativos, la fiscalización y reconstruir la confianza ciudadana.

Córdova Vianello detalló que el instituto desplegará todas sus herramientas para inhibir que los recursos ilícitos entren a las campañas electorales y, si así ocurre, detectarlos y sancionarlos.

Esto es, “habrá cero tolerancia a la coacción y compra de votos”, por lo que los comicios además de ser los más grandes de la historia serán también los más explicados, con miras a que la ciudadanía cuente con todas las herramientas necesarias para emitir un voto libre.

El titular del INE reconoció que las empresas fachada han crecido de manera dramática. Según el último informe de la Corporación Financiera Internacional en 2013 había mil compañías fachada, hoy hay más de 12 mil 400, las cuales son utilizadas, precisamente, para la triangulación de recursos que pretenden incidir en las elecciones. Tras esa o pista el INE va ir, advirtió.

El INE tendrá “cero tolerancia” para estas actuaciones con una finalidad: que los ciudadanos voten en libertad, les toca ahora a los ciudadanos ser los protagonistas de la democracia, resaltó.

Y frente a los intentos de debilitar al árbitro de la contienda, el consejero presidente indicó que el INE tiene una vocación liberal en lo que tiene que ver a la libertad de expresión, no de censura hacia los partidos políticos, de tal suerte “que va a dejar que la discusión política fluya, cuidando siempre que los extremos de la ley no sean rebasados”.

Además, será inflexible en materia de fiscalización; “en las reglas del dinero sobre quién puede aportar, cuánto puede aportar, quién no puede aportar, cómo se deben de reportar esas aportaciones a la autoridad (…) porque entendemos que el dinero y política es el gran tema de discusión en democracia en nuestro tiempo”.

Lorenzo Córdova comentó que pocas instituciones son tan auditadas y escrutadas como la autoridad electoral “y eso no es malo, porque finalmente en democracia, las instituciones deben ser exigidas y vigiladas”.

Aclaró que el árbitro de la contienda no está cerrado a las críticas, además ha sido sensible a las demandas de la ciudadanía en una contienda que serán las más vigiladas, auditadas, preparadas y que serán las más libres.

“El INE conoce a sus interlocutores y cotidianamente se prepara para enfrentar de mejor manera esos desafíos, incluidos, si los hubiera, los ánimos de descalificación del árbitro.

Por eso, dijo, “es importantísimo que la jornada del 1 de julio sea el guión de lo que ocurrirá” en el Programa de Resultados Preliminares (PREP), los conteos rápidos o el llenado de actas de escrutinio y cómputo”.

El “blindaje” en ese sentido, busca dar a conocer a la población en qué consisten todas y cada una de las etapas de la contienda, la utilización de la tinta indeleble, la forma en que se realiza el sorteo de quienes serán funcionarios de casilla, puntualizó.