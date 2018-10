Coparmex advierte medidas legales para continuar con NAIM en Texcoco

Gustavo de Hoyos, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NICM), no es representativa de la población mexicana y que es ilegal; por lo que posiblemente se tomen medidas legales para conservar la construcción en Texcoco.

El empresario aseveró que la consulta donde participaron más de 1 millón de personas es ilegal, ya que no fue sobre los lineamientos considerados por la ley “México tiene diversas formas de democracia participativa, hay la ley de consulta popular que establece las bases legales y el ejercicio que se realizó los últimos tres días, no cumple con la legalidad, no cumple con lo requisitos”.

Gustavo de Hoyos aseveró que luego del posicionamiento por parte de Andrés Manuel López Obrador, se tomarán las medidas necesarias, incluso legales para continuar con el NICM.

“Confiamos que esté basado en la cordura que no dé paso al vacío, ahora bien; si llegado el primero de diciembre se toman decisiones que sean contrarias al bienestar del país, desde luego exploraremos todas las alternativas de carácter legal y los medios de impugnación disponibles” aseveró el empresario.