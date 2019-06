Convocan tráileros de México paro nacional

Tráileros de México convocan a un paro nacional este 31 de Julio para dejar de circular por el llamado “TRIANGULO ROJO” del Sureste mexicano donde aseguran que los asaltos con violencia al transporte de carga a ido en aumento y que los 3 niveles de gobierno hacen caso omiso.

Esto es lo que se convoca para el 31 de julio del presente año por varias corporaciones de transporte:

“Por medio de la presente, se les convoca a todos los operadores del autotransporte federal de carga, el día 31 de julio del año en curso, a un paro de labores únicamente los que van de Puebla hacia Veracruz en la ruta de la muerte, solamente a negarse a circular por esa vía y solicitar a las líneas de transportes el apoyo, a ya no más muertes y asaltos a operadores, como sabemos las líneas no les importa los que pase a ellos se les pagan sus unidades las mercancías también son algo que no les importa mientras vendan, el IMSS con sus miserables indemnizaciones a las viudas y los hijos, resuelven todo sin embargo el gobierno peor esta, ya que no resuelve nada con su inservible policía federal por lo cual se solicita la presencia de los marinos y que se les apoye en caso de incidentes con estas pestes de ladrones.