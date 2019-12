¡Convertido! Bartlett, sin conflicto de interés

Secretaría de la Función Pública no detecta irregularidades en patrimonio del Director de lA CFE

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha caído en conflicto de interés ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, rechazó, categóricamente, que la nueva SFP proteja o blinde a persona alguna.

Y sostuvo que siempre, y en todos los casos, ha actuado conforme al marco normativo aplicable “y así se hará hasta el fin de este gobierno”.

La funcionaria federal explicó que la dependencia recibió 33 denuncias contra Bartlett Díaz: Catorce anónimas, 10 alertas ciudadanas, tres denuncias promovidas por integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), una por miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y cinco por ciudadanos.

Todas las denuncias, dijo, se sustentaron en la misma información, publicada en dos investigaciones periodísticas que señalan irregularidades en la declaración patrimonial del funcionario.

Y que en ninguna de las denuncias se ofreció información complementaria.

Sandoval sostuvo que de las constancias recabadas por la SFP, que investigó sólo el periodo en que Bartlett Díaz ha ocupado el cargo (desde el 1 de diciembre de 2018), no se desprende que haya incurrido en conflicto de interés “porque no tiene ninguna injerencia en la administración o control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias”.

“Quedó acreditado que dichas empresas pertenecen a sus hijos y a la persona con quien mantiene vínculo sentimental, sin embargo, en su ámbito de actuación no ha intervenido, en ningún modo, en la celebración de algún contrato e incluso no existen contratos con el gobierno”, manifestó.

Sandoval detalló que en las dos declaraciones patrimoniales que ha presentado el investigado manifestó que no tenía cónyuge, concubina o concubinario ni dependientes económicos, y que es dueño de cinco bienes inmuebles, que la SFP corroboró que son de su propiedad.

En cuanto a los inmuebles que se hacen mención en las denuncias que no fueron reportadas, dijo, se corroboró que pertenecen a sus hijos, quienes no dependen económicamente de él, y a su pareja sentimental, con quien no mantiene relación de concubinato ni es su cónyuge.

“De las constancias no se advierte que haya tenido la obligación legal de manifestar esos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales porque no mantiene una relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica.

“Estas personas manifiestan ingresos propios”, puntualizó Sandoval.