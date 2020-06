Conveniente una tregua en Morena: Monreal

Si bien aseguró que no abonará ni se involucrará en sus asuntos, Ricardo Monreal consideró que debe convocarse a una “tregua” en el seno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el que, apuntó, ha repercutido de manera negativa la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy desafortunado que nos encontremos enfrentados.

“Aunque he dicho que no abonaré, que no me involucraré en asuntos del partido, creo que debe de convocarse una tregua para revisar bien los expedientes, para no judicializar un asunto interno.

“Se va a investigar internamente; no quiere decir que haya impunidad, pero sí es necesaria una tregua interna”, refirió Monreal, quien si bien dijo no dudar de la integridad y honestidad de Yeidckol Polevnsky, consideró conveniente que aclare el pago de 395 millones de pesos a empresas fachada.

Al abundar sobre su señalamiento en el sentido de que la ausencia del titular del Ejecutivo federal en el seno de Morena ha repercutido de manera negativa, su coordinador en el Senado aseveró que sí genera nostalgia, necesidad de vinculación y, obviamente, liderazgo.

“Por un lado actúa de manera congruente; su ausencia sí nos genera, a algunos, nostalgia, necesidad de vinculación y, obviamente, liderazgo.

“Durante muchos años caminamos con la dirección y la conducción del Presidente, pero como líder único no se formaron cuadros o están dispersos, o están en la administración pública ya y, ahora, el partido tiene una gran ausencia”, hizo notar Monreal.