Contratos en materia energética que no estén bien no van a seguir, remarca Nahle

Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía, aseveró que si bien no se necesitan cambios en la ley energética, todos los contratos en la materia serán revisados, y que los que no estén bien no podrán seguir.

“Ya lo dijo el presidente electo; nosotros vamos a revisar todos los contratos, y los que hayan entrado mal, donde estén mal, no pueden seguir”, indicó, en entrevista, al término de su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena, encabezados por Mario Delgado.

La también senadora electa dijo que incluso tiene datos de que la empresa petroquímica Braskem está intentando vender sus acciones o su participación accionaria, por lo que van a revisar el caso.

Hay muchos temas que se van a revisar, como dijo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, insistió Nahle, al tiempo de recalcar que no es necesario reformar leyes para la construcción de refinerías.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos, comentó que en el documento quedó establecido que la nación es la propietaria de los hidrocarburos en el subsuelo “y su derecho soberano sobre las leyes están intactos, y qué bueno que quedó eso en el tratado”.

Abundó que en la reunión citada en un principio no se abordó ningún tema relacionado con su próxima gestión y deseó éxito a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Nahle expresó su confianza en que les irá muy bien en el Congreso porque cuenta con legisladores experimentados y nuevos; “será una bancada muy importante”, hizo notar.