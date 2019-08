Constancia de mayoría a Moreno Cárdenas

Alejandro Moreno Cárdenas recibió la constancia de mayoría que lo avala como dirigente nacional electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Y a Carolina Viggiano como secretaria general.

Acto seguido, en conferencia de prensa, Moreno Cárdenas advirtió que no solapará ni permitirá actos de corrupción de ninguno de los militantes del tricolor.

Al pedirle su opinión sobre ex gobernadores priístas involucrados en actos de corrupción, como el desvío de recursos públicos, justo de lo que actualmente se acusa a Rosario Robles, recordó que la ex funcionaria federal no es priísta, aunque formó parte del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto.

No obstante, señaló que quien tenga un señalamiento, a quien se le impute un delito, tendrá que enfrentar a la justicia y tendrá los mecanismos legales para defenderse.

“Nosotros no somos abogados de nadie ni vamos a defender a nadie. Todo lo que está apegado a la ley se tiene que respetar y a quien haya cometido un delito se le tiene que sancionar”, expresó.

Por otra parte, Moreno Cárdenas señaló que como oposición “también vamos a señalar, y quiero dejar en claro que nuestro compromiso es frontal contra la corrupción”.

Sentenció que “se tomarán las acciones propias contra quien viole códigos de ética de nuestros estatutos, quien cometa un delito y se le acredite como tal y falte a nuestras normas”.

En ese contexto, aseguró que el PRI se reconstruirá como alternativa para volver a ser gobierno.

“Estamos listos. El PRI está de pie y vamos a volver a ganar las elecciones”, hizo notar.

Señaló que en el PRI se dejó de escuchar a la militancia, se solaparon actos de corrupción, el partido nunca tomó postura al respecto, hubo arrogancia en las oficinas gubernamentales “y le regalamos las banderas sociales del PRI a la oposición”.

El próximo líder nacional del PRI sostuvo que su partido volverá a ser firme, combativo, propositivo y crítico, que tenga una estrategia clara de cómo ganarse la confianza de los ciudadanos y de cómo hacer para que gane nuevamente las elecciones.

Respecto a las acusaciones de su ex contrincante Ivonne Ortega, en el sentido de que es “el presidente del fraude”, aseguró que respeta la opinión de su compañera.

Destacó que es evidente su triunfo contundente, al lograr 85 por ciento de la votación, en tanto que la yucateca obtuvo 9.0 por ciento y Lorena Piñón, 3.0 por ciento, aunado a que en las 32 entidades federativas las aventajó.