‘Mira, cabrón… yo ya te hubiera chingado’

Maclovio Murillo Chávez, consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, lanzó amenazas a los periodistas y medios de comunicación que efectúan críticas a la administración de Javier Corral Jurado.

“Mira cabrón, si yo fuera el pinche p… secretario de Gobierno, ya te hubiera chingado, pero no soy”, dijo riéndose en un audio que fue enviado al portal La Opción de Chihuahua.

El material auditivo contiene una grabación de 24 minutos en el que alguien le pregunta: ¿Qué haría si fuera secretario?

A lo que él contesta: “No, no me preguntes, pero yo sabría qué hacer (risas), es que, pendejo no soy, ¿verdad?”.

-Pero el secretario no tiene poder, se le responde.

-“Por eso, porque es pendejo. Pero yo si sabría cómo hacer valer la charola, eh. Por las buenas o por las malas, yo sí la haría valer, pero no soy. Yo soy un venadito que habita en la serranía”.

El consejero jurídico del estado se refería a las críticas que ha recibido la administración estatal por parte de los medios de comunicación, refiere el portal.

CORRAL RECORRE EL PAÍS EN AUTOBÚS DE LUJO Y NO ATIENDE PROBLEMAS DE INSEGURIDAD: OCHOA REZA

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de encabezar una caravana que más bien parece un circo en lugar de estar atendiendo los graves problemas de inseguridad que tiene el estado.

En conferencia de prensa tras inaugurar los trabajos de la plenaria de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ochoa Reza sostuvo que el mandatario de Chihuahua “está paseando de ciudad en ciudad, montado en un autobús de lujo y desatendiendo los graves problemas de violencia que tiene ese estado”.

En cuanto a las declaraciones del precandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, el líder priísta dijo que el también abanderado presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano tiene que aclarar primero el origen de su patrimonio ilícito.

Según Ochoa Reza, el aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) “nunca ha podido decir con toda puntualidad cómo es que se hizo de una serie de propiedades en Querétaro, alegando que las había presentado en su declaración 3de3, pero ustedes pueden revisar la declaración 3de3 puntualmente, no hay referencia alguna a los terrenos en Querétaro, a los que ahora sabemos que tienen propiedad”.

Además, agregó que tampoco está claro cómo pagó ese terreno y por supuesto que no está claro en su declaración 3de3 o en su declaración 3de3 plus, cómo es que una empresa fantasma le compra ese terreno en más de 52 millones de pesos y nunca ha presentado la documentación que acredita cómo le pagaron ese terreno.

Dijo que tendría que responder en qué cuenta de banco tiene ese recurso, “le hicieron esa transferencia bancaria y cómo es que fue una empresa fantasma con domicilio fiscal en un terreno baldío el que le compró esa propiedad”.

“En el momento en que presente esa documentación, podemos hablar algo más de Ricardo Anaya”, opinó el dirigente del partido tricolor.

Por otra parte, Ochoa Reza sostuvo que la fracción parlamentaria del PRI estará dignamente coordinada por el diputado federal Carlos Iriarte Mercado, quien ha sido electo por unanimidad por sus compañeros diputados, siguiendo el procedimiento que se establece conforme a los estatutos del partido y el propio Reglamento de la bancada.

Aseguró también que José Antonio Meade y Mikel Arriola proponen para la Ciudad de México un millón de cámaras de seguridad nuevas, que permitan a los ciudadanos recuperar las áreas públicas y disfrutar plenamente de sus libertades.

“Con propuestas y con personas preparadas, nuestras candidatas y candidatos, vamos a ganar la Presidencia de la República y vamos a ganar la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México”.

Cuestionado sobre la relación entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, dijo que tienen una coalición registrada ante el Instituto Nacional Electoral, a nivel federal, que les permite competir juntos y presentar alternativas a la ciudadanía en 16 estados de la República y en 133 diputaciones federales.

En el caso concreto de Chiapas, dijo que la ley electoral permite que se registren las coaliciones para gobernador, como se hizo puntualmente hace más de una semana. Y también la ley establece un procedimiento a partir del cual hay tiempo para determinar cómo a su candidata o candidato a gobernador.

“Seguiremos puntualmente dialogando con el Partido Verde Ecologista de México y con el Partido Nueva Alianza, en los tiempos que establece la ley electoral de Chiapas, para determinar el método de selección de la candidata o el candidato a la gubernatura del estado.

Dijo que una vez que se tome la determinación por el órgano de gobierno que quedó constituido en el propio convenio de coalición, se hará público a través de los medios de comunicación.

Afirmó que seguirán trabajando con sus aliados el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en Chiapas y en el resto de la República donde van en coalición.

En cuanto a Nuvia Mayorga, aclaró que la autoridad tendrá la responsabilidad de revisar el caso, aunque advirtió que percibe a partir de la nota, que proviene de una declaración de otro partido político, el cual tiene que estar acompañado de pruebas.

“Nosotros hemos señalado puntualmente que en este espacio de competencia electoral esas afirmaciones tienen que probarse conforme a derecho, porque lo que no es permitido es difamar a las personas sin la presentación de documentos o pruebas que así lo acrediten. Más allá del dicho político, lo que se debe resolver en el marco de la ley es la acreditación con pruebas”.

Advirtió que si el PAN tiene tanta preocupación en Nuvia Mayorga, que le gane la elección en el estado de Hidalgo. Ahí lo determinarán los electores.

Ochoa Reza rechazó que se vaya a cancelar esa candidatura al Senado, por lo que “seguimos adelante con nuestro procedimiento, porque la autoridad electoral no ha determinado ninguna acción en consecuencia”.

Sobre los acarreos organizados por el senador Miguel Barbosa en favor de Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional priísta manifestó que el aspirante presidencial de Morena es una persona que se ha caracterizado por infringir la ley electoral.

“Y estaremos muy atentos de las actitudes fuera de norma esa persona y las presentaremos ante la autoridad electoral en el momento correspondiente”, puntualizó.