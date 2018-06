Congreso pide a la PGR informe sobre caso Anaya

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) presentar, dentro de los próximos 10 días, un informe sobre el avance de las indagatorias en el caso del candidato presidencial Ricardo Anaya.

En el marco de la sesión de este miércoles, los legisladores exhortaron a la PGR dar celeridad a las denuncias que vinculan a Manuel Barreiro Castañeda y Anaya Cortés con operaciones inmobiliarias al margen de la ley y enriquecimiento ilícito, para deslindar responsabilidades penales que conforme a derecho procedan.

En el punto de acuerdo aprobado en votación económica se expone que ante esa instancia se han presentado denuncias que vinculan a Anaya Cortés con actividades ilícitas, y que se ha hecho de conocimiento público que existe una investigación en curso por el delito de lavado de dinero en la compra-venta de un inmueble en Querétaro.

En las consideraciones se señalan diversas irregularidades en torno al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, por lo que se solicita que la PGR informe con pleno respeto a los principios de estricta reserva y secrecía de la investigación que consagran la Constitución y las leyes de la materia.

En la discusión, el diputado de Morena Juan Romero Tenorio llamó a aplicar los principios constitucionales en el quehacer de la Comisión Permanente sin filias ni fobias, “se debe actuar con miras de Estado, como parte de un órgano del Estado responsable de garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución”.

A favor del acuerdo, el senador del PAN, Héctor Larios Córdova, dijo que la PGR debe responder en menos de 10 días el resultado de sus indagatorias, y planteó ampliar el punto de acuerdo para pedir que la PGR termine también las investigaciones del caso Odebrecht.

Por el PRI, la senadora Diva Gastélum Bajo comentó que el único indiciado es Anaya Cortés “y el problema de procuración de justicia que tenemos en el país lo originó él, pues tomó las cámaras y paralizaron el país”, mientras que el senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, dijo que si existe un delito debe investigarse y actuar en consecuencia.

AL BARREIRO DEL VIDEO YO NO LO CONOZCO: RICARDO ANAYA

Tras la difusión de la segunda parte del video en el que aparece Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, donde se detalla su forma de lavar dinero para financiar su campaña; el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, habló al respecto y señaló que desconoce al hombre que aparece en el video.

“A ese señor no lo he visto nunca en mi vida, no lo conozco”.

En entrevista radiofónica argumentó que todo es una campaña en su contra y que quién sabe cuánto haya costado sobornar a ese hombre.

El candidato dijo que estos ataques se deben a que él se ha comprometido a castigar a los responsables de actos de corrupción.

“Se han empeñado en atacarme, presionando por todos los medios, pero no creo que lo logren y habrá justicia”, indicó.

Cabe recordar que el día de ayer, minutos antes del último encuentro entre los aspirantes a la Presidencia de México se dieron a conocer más audios que ligan a Anaya Cortés con los Barreiro.